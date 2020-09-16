AKP'li İl Başkanı'nın kazandıkları ‘çuvallara’ sığmıyor!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan “50 yıllık sanayici, 35 yıllık çuval üreticisi olduğunu söyleyen Eyüp Özkeçeci, kayıtlara göre 2011 yılından il başkanı olduğu 2015 yılı başlarına kadar toplam 5 ihale almış. Bu 5 ihalenin toplamı 11.7 milyon. İl Başkanı olduktan sonra bugüne kadar ise 11 ihale almış bunların toplamı da 37.4 milyon. Yani Eyüp Bey, İl Başkanı olduktan sonra firmasına ‘Allah, yürü ya kulum’ demiş’’ sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhuriyet, Gaziantep AKP İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci’nin şirketinin, TKİ tarafından 2019’da yapılan 15 milyon kömür torbası ihalesinin büyük payını aldığını ortaya çıkarmıştı. Özkeçeci daha sonra 2020 yılı için açılan kömür torbası ihalesinin de önemli bir kısmını almıştı.

EN BÜYÜK PAY ÖZKEÇECİ’YE

Mehmet Eyüp Özkeçeci’nin şirketi ÜNAL Sentetik Dokuma Sanayii ve Ticaret AŞ’nin, şimdi de Türkiye Şeker Fabrikaları A Ş. Genel Müdürlüğü tarafından açılan ihalede en büyük payı aldığı ortaya çıktı. Müdürlük 9 Haziran’da “Astarsız polipropilen kristal şeker ambalaj torbası’’ ihalesi açtı. 5 firmanın kazandığı ihalede en büyük payı alan Özkeçeci’nin şirketi, ihalenin 17 milyon 296 bin 500 TL’si için 17 Temmuz’da müdürlükle sözleşme imzaladı. Şirket müdürlüğe 18 Temmuz’dan 31 Aralık’a kadar torba satacak. İhalenin 2 milyon 850 bin 410 TL’lik bölümünü Gülsan Sentetik şirketi, 1 milyon 466 bin 850 TL’lik bölümünü Onur Sentetik Tekstil şirketi, 1 milyon 281 bin 785 TL’lik bölümünü FİBATEK Plastik Ambalaj şirketi, 692 bin 880 TL’lik bölümünü ise Akdağsan Gıda Tekstil şirketi üstlendi.

‘SİYASİLER İHALE KOVALAMAMALI’

Gazetemize değerlendirmede bulunan Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, “AKP Gaziantep İl Başkanı’nın ihale başarısı artarak devam ediyor. Geçen aylarda bunun etik olmadığı konusunda kendisini defalarca uyarmıştık. Son 17.3 milyonluk ihalede 10 kişi doküman satın almış, 6 teklif verilmiş. Bu 6 teklifin 3 tanesi geçersiz sayılmış. Bu 3 geçersiz teklifin neden geçersiz olduğunu, bu teklifler arasında AKP İl Başkanı’nın firmasından daha uygun teklif veren var mıydı, onu da çok merak ediyorum. Eyüp Bey hem AKP İl Başkanlığı yapıp hem de devletten ihale kovalamayı etik buluyor mu’’ diye konuştu.

CHP Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel de şunları söyledi: “Sık sık aldığı devlet ihaleleri ile gündeme gelen AKP Gaziantep İl Başkanı ve birçok AKP’li yöneticilerin aldıkları ihaleler elbete kafamızda soru işareti bırakıyor. İktidar olan bir partinin il başkanı ve yöneticilerinin devlet ihalelerine girmesi kesinlikle etik değil. Madem hizmet etmek için bu göreve talip oldunuz ve o koltuklara oturdunuz, o zaman bu tür ihalelerden uzak durmalısınız. Kamuoyu vicdanı adına soruyorum; AKP İl Başkanı olmasa bu kadar çok ihale alabilir miydi?’’