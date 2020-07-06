AKP'li ilçe başkanında Covid-19 tespit edildi
Adana'da, AKP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
AKP Seyhan İlçe Başkanlığı'nda bir çalışanda koronavirüs tespit edilmesinin ardından İlçe Başkanı Ahmet Akan da bazı belirtiler üzerine test yaptırdı.
Akan, testi pozitif çıkınca Çukurova Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine alındı. Ahmet Akan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan yakın zamanda İl Başkanlığı'nda düzenlenen yönetim toplantısına katılan yöneticilere de Covid-19 testi yapıldı, sonuçların ise negatif çıktığı belirtildi.
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