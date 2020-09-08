AKP'li isimden rahatlatan orman yangını açıklaması!
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Seferihisar'daki orman yangınları sonucu zarar gören ağaçların kesilip 'mangal kömürü olarak ekonomiye kazandırılacağını' söyledi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 23 Ağustos'ta otluk alanda başlayan ve park halindeki araçlara sıçrayan yangının meydana geldiği İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ekmeksiz Plajı bölgesinde incelemelerde bulundu.
Hamza Dağ, incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
"Her orman yangınında olduğu gibi bu yangının ardından da bölgenin imara açılacağı yönünde dedikodular üretildiğini" belirten Dağ, bu söylemlerin "manipülasyon" olduğunu ve yapılanları gölgeleme amacını taşıdığını ifade etti.
'MANGAL KÖMÜRÜ' OLACAK
Alanda yeşillendirme faaliyeti yürütüleceğini belirten Dağ, yanan ormanlık bölgenin akıbetinin ne olacağını ise "Yangının gerçekleştiği alanda zarar gören ağaçlar, sonbaharda kesilecek ve mangal kömürü olarak kullanılması için ekonomimize kazandırılacak. Bölgede ise yeşillendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda yangın çıkan alanın yakınında yer alan makilik arazide de yeni fidanların dikimiyle yeşillendirme yapılacaktır." diyerek açıkladı.
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