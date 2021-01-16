AKP'li isimden yine skandal paylaşım: İYİ Partili vekile hakaret
Sosyal medyada her kesime sarf ettiği hakaretler ile bilinen AKP'de daha önce il başkanlığı yapmış ve şu anda Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Mehmet Ardıç, şimdi de İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı hedef aldı. Ardıç, Twitter'da koronavirüs aşısına ilişkin bir paylaşım yapan Lütfü Türkkan'a ağır hakarette bulundu.
AKP'li Mehmet Ardıç, sosyal medyada hakaretlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor.
ÖNCE İBB'YE HAKARET
Kültür Bakanlığı kontrolündeki Galata Kulesini İBB'de zanneden Ardıç, "Bu işte bi i..nelik var gibi, mesaj kime ibb?" diyerek, hakaretler yağdırmıştı.
Galata Kulesi'nin İBB'de olmadığını öğrenen Ardıç, bu paylaşımı silmek zorunda kalmıştı.
BAŞÖRTÜLÜ KADINA HAKARET
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’yu rektör olarak ataması sonrasında kampüsteki protesto gösterilerine başörtülü olarak katılan Buse Büyükkeskin'i hedef gösteren Mehmet Ardıç, "Ajans yine bir vitrin mankeni bulmuş" sözleri ile hakaret etmişti.
Ardıç'ın bu hakaretlerine yanıt veren genç kadın ise "Vitrin mankeni değil sizin gibi zihniyetlere karşı okulumu savunan bir Boğaziçiliyim. Mahkemede görüşürüz" diye yanıt vermişti.
ŞİMDİ DE VEKİLE HAKARET
Mehmet Ardıç, şimdi de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı hedef aldı. Türkkan'ın "Askıda aşı var mı?" ifadesine yanıt veren Ardıç, "Baytara sor Lütfücüm" diyerek hakaretlerine bir yenisini ekledi.
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