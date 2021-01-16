AKP'li isimden yine skandal paylaşım: İYİ Partili vekile hakaret

16 Ocak 2021 Cumartesi, 22:39

AKP'li Mehmet Ardıç, sosyal medyada hakaretlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor.

ÖNCE İBB'YE HAKARET

Kültür Bakanlığı kontrolündeki Galata Kulesini İBB'de zanneden Ardıç, "Bu işte bi i..nelik var gibi, mesaj kime ibb?" diyerek, hakaretler yağdırmıştı.

Galata Kulesi'nin İBB'de olmadığını öğrenen Ardıç, bu paylaşımı silmek zorunda kalmıştı.

BAŞÖRTÜLÜ KADINA HAKARET

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’yu rektör olarak ataması sonrasında kampüsteki protesto gösterilerine başörtülü olarak katılan Buse Büyükkeskin'i hedef gösteren Mehmet Ardıç, "Ajans yine bir vitrin mankeni bulmuş" sözleri ile hakaret etmişti.

Ardıç'ın bu hakaretlerine yanıt veren genç kadın ise "Vitrin mankeni değil sizin gibi zihniyetlere karşı okulumu savunan bir Boğaziçiliyim. Mahkemede görüşürüz" diye yanıt vermişti.

ŞİMDİ DE VEKİLE HAKARET

Mehmet Ardıç, şimdi de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı hedef aldı. Türkkan'ın "Askıda aşı var mı?" ifadesine yanıt veren Ardıç, "Baytara sor Lütfücüm" diyerek hakaretlerine bir yenisini ekledi.