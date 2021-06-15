AKP'li Kiler'den TBMM'de Ticaret Odası Başkanı'na ağır hakaretler

15 Haziran 2021 Salı, 17:28

TBMM'de konuşan AKP'li Vahit Kiler, Bitlis Ticaret Odası Başkanı'nı türcü hakaretlerle hedef aldı. Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Davut Tezcan'ı işaret eden AKP'li Kiler, "Almışsınız 17 milletvekilini önünüze, Bitlis'te kadrolu olan fitneci birine saldırtıyorsunuz -çok afedersiniz- havlatıyorsunuz. Bitlis TV'nin ekibine havlatıyorsunuz" sözlerini sarf etti.

Sözlerine devam eden Killer, yine Tezcan'ı hedef alarak, "Milletvekiline demiyorum, orada 17 milletvekiline itlik yapana söylüyorum. Önüne almış orada Bitlis Ticaret Odası Başkanı'nı, daha önce herkese itlik yapan o iti orada havlatıyorsunuz" şeklinde hakaretlerde bulundu.

Söz konusu konuşmanın tutanaklarını sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Tahsin Tarhan, Kiler'e sert sözlerle tepki gösterdi. Tarhan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bugünü tarihe not olarak düşüyoruz! AKP’li Bitlis Milletvekili Vahit Kiler TBMM Genel Kurulu’nda vatandaşa hakaret etti. “Havlamak” ve “İt”kelimeleri Gazi Meclis’in çatısı altında bir milletvekili tarafından ağza alındı. Hem de şehrinin Ticaret Odası Başkanı için!

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