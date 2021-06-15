AKP'li Kiler'den TBMM'de Ticaret Odası Başkanı'na ağır hakaretler
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP Bitlis Vahit Kiler'in, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Davut Tezcan'a yönelik TBMM'de ettiği hakaretleri paylaştı. Meclis tutanaklarını paylaşan Tarhan, AKP'li Kiler'e sert tepki gösterdi.
TBMM'de konuşan AKP'li Vahit Kiler, Bitlis Ticaret Odası Başkanı'nı türcü hakaretlerle hedef aldı. Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Davut Tezcan'ı işaret eden AKP'li Kiler, "Almışsınız 17 milletvekilini önünüze, Bitlis'te kadrolu olan fitneci birine saldırtıyorsunuz -çok afedersiniz- havlatıyorsunuz. Bitlis TV'nin ekibine havlatıyorsunuz" sözlerini sarf etti.
Sözlerine devam eden Killer, yine Tezcan'ı hedef alarak, "Milletvekiline demiyorum, orada 17 milletvekiline itlik yapana söylüyorum. Önüne almış orada Bitlis Ticaret Odası Başkanı'nı, daha önce herkese itlik yapan o iti orada havlatıyorsunuz" şeklinde hakaretlerde bulundu.
Söz konusu konuşmanın tutanaklarını sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Tahsin Tarhan, Kiler'e sert sözlerle tepki gösterdi. Tarhan mesajında şu ifadeleri kullandı:
Bugünü tarihe not olarak düşüyoruz! AKP’li Bitlis Milletvekili Vahit Kiler TBMM Genel Kurulu’nda vatandaşa hakaret etti. “Havlamak” ve “İt”kelimeleri Gazi Meclis’in çatısı altında bir milletvekili tarafından ağza alındı. Hem de şehrinin Ticaret Odası Başkanı için!
İŞTE O TUTANAKLAR:
Video Haberler
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
- Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
- İstanbul’da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar
- Görüntüleriyle tehdit edildi, yardım istedi
- Köpeğinin öldüğü yere sembolik mezar yaptırdı
- Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı
- Felaketin boyutu... Uzaydan görüntülendi
- Yurttaş; isyan etti, gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
- Habertürk'ten Veyis Ateş kararı
- Binali Yıldırım, Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı
- Sedat Peker'den Soylu ve Ateş hakkında yeni iddia
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' iddiası
- 'Sedat Peker' operasyonu: 25 gözaltı!
- Birileri 'sus' dedi, Kıbrıs'a gitti
- Veyis Ateş’in ters düştüğü kişi
- Dolar ateş aldı
- İstismar edildiği ortaya çıktı, fail tutuklandı
- Bir dönümünden 100 bin lira kazanıyor