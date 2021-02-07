AKP'li Mahir Ünal'a çiftçilerden yanıt geldi: Çiftçinin ancak bol bol borcu olur
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz" diyen çiftçinin Iphone telefon kullandığını söyledi. Ünal'ın bu sözlerine çiftçilerden, "Mahir Ünal'ın dediği gibi çiftçinin ancak güzel bir telefonu olmaz. Güzel bir traktörü olmaz. Çiftçinin ancak bol bol borcu olur. Tarım Krediye borcu olur. Ziraat Bankası'na borcu olur. Mazotçuya borcu olur. Yemciye borcu olur" yanıtı geldi.
Ünal katıldığı TV-5'de katıldığı programda, çiftçilerin durumu ile ilgili soru üzerine, bir çiftçi ile yaşadığı diyaloğu şöyle anlattı:
"2018 yılı Haziran seçimlerinde Kahramanmaraş'ta bir delikanlı geldi. 'Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz. Çiftçi şu durumda' dedi. Üzerinde beyaz bir gömlek cebinde ıphone bir telefon vardı. Dedim ki, telefonu alabilir miyim? Telefon Iphone 6. ' Telefonu kaça aldın?' dedim. '4 bin 500 lira' dedi. Kaç taksite aldın? '24 taksit' dedi. 'Ayda kaç lira ödüyorsun buna' dedim. 'Ayda 450 lira ödüyorum' dedi. Senin ayda 450 lira bu telefona ödeyebilmen demek bizim kaynaklarımızı, becerimizi kullanmamız demek"
Ünal'ın bu sözlerine çiftçilerden tepki geldi.
''ÇİFTÇİNİN ANCAK BOL BOL BORCU OLUR''
ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Kirazlıdan çiftçi Mehmet Kani, şunları söyledi:
"Nasıl ödenecek bu borçlar anlamıyoruz. Mahir Ünal'ın dediği gibi çiftçinin ancak güzel bir telefonu olmaz. Güzel bir traktörü olmaz. Çiftçinin ancak bol bol borcu olur. Tarım Krediye borcu olur. ziraat Bankası'na borcu olur. Mazotçuya borcu olur . Yemciye borcu olur. (elindeki tuşlu telefonu göstererek) çiftçinin ancak tuşlu telefonu olur. Çiftçinin elektrik borcu olur. Çiftçinin patatesi tarlada kalır, çürümeye terkedilir. Depoya korsa terörist olur."
''ŞU FAİZLERE BAKSANIZ''
Ardahan'dan çiftçi ailenin çocuğu olan 16 yaşındaki Dilan Saltaş ise, "Sayın Bakanım siz çiftçinin elindeki telefonun markasına bakacağınız yerine, şu faizlere baksanız. Bugün bir ineğimiz öldü bizim. Siz telefonun markasına değil. O telefonu hangi zorluklarla aldığına bakın önce" dedi.
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