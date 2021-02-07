AKP'li Mahir Ünal'dan 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, seçim gezisinde akıllı telefonu ve internet paketi olan çiftçinin ekonomi eleştirilerine verdiği yanıtı anlattı. Ünal, ''Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını verdiğini ifade etti.
TV5'te yayınlanan '4. Güç' isimli programa konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 2018 yılındaki seçimler öncesinde Kahramanmaraş gezisindeyken genç bir çiftçiyle yaşadığı diyaloğu anlattı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçiye "Cebindeki telefonu kaça aldın?" yanıtını verdiğini ifade etti.
Ünal, şöyle konuştu:
"Bir delikanlı geldi. 'Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz' dedi. 'Telefonunu alabilir miyim' dedim. IPhone 6. 'Kaça aldın' dedim. '3400 lira mı, 4500 lira' mı dedi, '24 taksitle aldım' dedi. 'İnternet paketi de var mı?' dedim. 'Var' dedi. 'Ayda kaç para ödüyorsun buna?' dedim. 'Ayda 450 lira ödüyorum' dedi.
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