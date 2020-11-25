AKP’li Meclis Üyesi’nin ABB’deki konuşması sosyal medyada alay konusu olduğu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında AKP Keçiören Meclis Üyesi Metin Akdemir’in yıllık bütçe değerlendirmesine ilişkin konuşması sosyal medyada alay konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2020 Çarşamba, 16:49
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında AKP Keçiören Meclis Üyesi Metin Akdemir’in yıllık bütçe değerlendirmesine ilişkin konuşması sosyal medyada alay konusu oldu.

‘VAHİM’ SÖZLERİYLE ELEŞTİRDİ

AKP Keçiören Meclis Üyesi Metin Akdemir, bütçe hesabı kitapçığını eline alıp, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı “vahim” sözleriyle eleştirdi.

Uzun uzun kitapçığı anlatan AKP’li Metin Akdemir’in “vahim” diyerek sadece sayfa numaraları olmamasını eleştirdiği anlaşıldı.

İŞTE O KONUŞMA:



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