AKP'li Melih Bulu'nun atanmasından sonra kimse rektör yardımcılığı görevini kabul etmedi

22 Ocak 2021 Cuma, 22:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'de uzun yıllar siyaset yapmış olan Melih Bulu'yu rektör olarak atamasının ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve hocalarının başlattığı eylemler hız kesmeden devam ediyor. Pandemi nedeniyle uzaktan yaptıkları derslerinin ardından okula gidip rektörlüğe sırtlarını dönerek bu atamayı reddettiklerini haykıran akademisyenler bugün yine eylemdeydi. Rektörlük önünde akademisyenler adına yapılan açıklamada ilginç de bir bilgi paylaşıldı: Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının üzerinden geçen 22 gün geçmesine rağmen kimse yardımcılığını yapmayı kabul etmedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1 Ocak’tan beri ilkelerimizin arkasında durduğumuzu gerek kamuoyu nezdinde, gerekse kurum içi kanalları işleterek beyan etmekteyiz. Hocaları, öğrencileri, mezunları ve emekçileri ile birlikte tüm Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri, bu atamayı reddetmektedir. Bugüne, yani 22 Ocak’a kadar üniversitemizde rektör yardımcılığı görevini kimsenin kabul etmemiş olması bu kolektif iradenin başarısıdır. Yöneticilerin liyakat kıstaslarına uygun olarak demokratik yöntemlerle belirlenmesi, hem bilimsel üretim, hem de eğitim kalitesi açısından elzemdir. Bundan vazgeçmeyeceğimizin altını çiziyoruz. Öncelikli olarak üniversiteyi ve Rumeli Hisarüstü Mahallesi'ni çevreleyen ağır polis ablukasının derhal kaldırılmasını isteyen akademisyenler, Özerk ve demokratik üniversite mücadelemize devam ediyoruz. Buradayız / Kabul etmiyoruz / Vazgeçmiyoruz."