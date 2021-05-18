AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor

18 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Soruşturma açılan öğrencilerden Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü 2. sınıf öğrencisi Olcay Atik, rektörlük binasına “Kayyumluk” tabelasını astığı gerekçesiyle soruşturma açıldığını belirterek “Soruşturma dosyasına güvenliğin çektiği bir video kaydı da konulmuş. Video gizlice çekilmiş. Melih Bulu başa getirildiğinden beri çeşitli icraatlarda bulundu. En son okulumuza 50’den fazla güvenlik kamerası yerleştirildi. Bu kameraların Bulu’yu protesto edenleri gözlemek için keyfi getirildiği çok bariz. Üniversitemizin çok kısıtlı bütçesi var. Kimya laboratuvarlarının muslukları çalışmıyor, deney tüpleri yok. Dönemin sonunda bu gereçler alınamadığı için bizden para isteniyor. Ama nasıl oluyorsa bir sürü kamera yerleştirip öğrencilerin gizlilik alanlarını ihlal edecek eylemlerde bulunuyorlar. Şu an aynı yere konumlanmış aynı yöne bakan iki kameranın önündeyim. Gerçekten içler acısı bir durum. Soruşturmalarda, Bulu’nun icraatleride hukuksuz” dedi.

‘ŞİDDETİ ARTIRIYORLAR’

“Güvenlik görevlisine işini yaptırmamak” gerekçesiyle soruşturma açılan Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 4. sınıf öğrencisi Enes Gözüküçük ise, “Bana soruşturma kampusun bahçesine çadır kurduğumuz için açılmış. Çadır kuracakken güvenlik bizi tehdit edip ittirmeye başlamıştı. Kampus içindeki sivil polislerden güç alan özel güvenlikler bize yönelik şiddetini artırmaya başladı. Tutanağa yalan yanlış bilgiler yazılmış. Olay anında yanımda olmayan kişilerin bile isimleri yazılmış. Buradaki öğrencilerin tamamı okulunu önemseyen, akademide kariyer yapmak isteyen insanlar olduğu için onları bir şekilde bu soruşturmalarla korkutmaya çalışıyorlar” dedi.

AKADEMİSYENLER EYLEMİ SÜRDÜRDÜ

AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan ve salgın nedeniyle uygulanan “tam kapanma” nedeniyle ara verilen akademisyenlerin eylemi, dün de devam etti. Akademisyenler okul bahçesinde toplanarak yine rektörlük binasına sırtını döndü. “Boğaziçi Direnişi” isimli Twitter hesabından “Direnişimizin 134. gününde kampusumuza geri döndük!” ifadesiyle fotoğraflar paylaşıldı.

