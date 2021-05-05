Boğaziçi akademisyenleri 40 maddelik 'Hasar Raporu'nu paylaştı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla yaşanan 'Hasar Tespit Raporu'nu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:09
Boğaziçi akademisyenleri 40 maddelik 'Hasar Raporu'nu paylaştı
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AKP'li Melih Bulu2nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından akademisyen, memur ve öğrencilerin başlattığı protestolar sürüyor. Boğaziçi akademisyenleri, hazırladıkları 40 maddelik hasar raporunu sosyal medyadan paylaştı. Başlatılan kampanya kapsamında 40 madde, sosyal medya platformlarından paylaşıldı.

İşte o 40 madde:


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