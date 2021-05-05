Boğaziçi akademisyenleri 40 maddelik 'Hasar Raporu'nu paylaştı
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla yaşanan 'Hasar Tespit Raporu'nu paylaştı.
AKP'li Melih Bulu2nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından akademisyen, memur ve öğrencilerin başlattığı protestolar sürüyor. Boğaziçi akademisyenleri, hazırladıkları 40 maddelik hasar raporunu sosyal medyadan paylaştı. Başlatılan kampanya kapsamında 40 madde, sosyal medya platformlarından paylaşıldı.
İşte o 40 madde:
Video Haberler
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
- İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in zor anları
- AKP'nin 'sürprizine' sosyal medyadan tepki
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
- E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu
- İran'ın propaganda videosunda dikkat çeken görüntü
- Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan duyunca yüzünü buruşturmuş
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenini ikna edemiyor
- Biber gazlı müdahale sonrası emekliye ayrılıyor
- Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı
- MHP'ye sert yanıt
- Ey savcı, saygısızlık arıyorsan burada!
- Araştırmacı İbrahim Uslu'dan kritik seçim analizi
- CHP'li Erdoğdu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözler
- '7 Mayıs’tan itibaren anahtarınızı evde unutmayın'
- Programına katılmayı reddeden siyasiler kimler?