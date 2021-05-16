Boğaziçi mezunlarından, akademisyenlere destek

16 Mayıs 2021 Pazar, 13:30

Boğaziçi Üniversitesi’nde atanmış rektöre karşı dört aydır sürdürülen direnişi genişletmek amacıyla mezunlar tarafından başlatılan ve her pazar çevrimiçi olarak sürdürülen nöbet 12 ülkeden, 43 şehirden 130 mezunun katılımıyla gerçekleşti.

Nöbet sonrası yaptıkları basın açıklamasında rektör atanması ve iki yeni fakülte kurulması kararlarına ilişkin akademisyenlerin Danıştay’da açtığı davaları gündeme getiren mezunlar, her iki kararın da anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmadığını vurguladı.

'HUKUKSUZLUK ÖRNEĞİDİR'

“Rektör ataması, atama işleminin oluşturacağı etki gözetilmeden alınmış ve kamu yararının aleyhine bir karardır” diyen mezunlar, “Bir gecede kurulan fakülteler ise başka bir hukuksuzluk örneğidir. Yükseköğretim Kanunu’na göre, fakülteler kanunla kurulur. Üniversitemizin ilgili kurullarına danışılmadan fakülte açma kararı almak, atamalar gerçekleştirmek anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmadığı gibi Yükseköğretim Kanunu’na da açıkça aykırıdır, hatta yasal olarak kendi içinde çelişkili bir karardır” açıklamasını yaptı.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Akademisyenlerin açtığı davaların Danıştay tarafından ivedilikle ele alınmasını ve kamu yararı gözetmekten uzak bu kararların iptal edilmesini talep eden Boğaziçi mezunları, konunun hızla değerlendirilmesinin gelecekte ortaya çıkabilecek başka sorunların önlenebilmesi açısından önemine dikkat çekti. Mezunlar yaptıkları açıklamada, akademisyenlerin haklı mücadelelerinin destekçisi, katılımcısı ve takipçisi olacaklarını bir kez daha vurguladı.