AKP'li Metiner: 'Ayhan Bilgen mahallemizin çocuğudur'

08 Ekim 2020 Perşembe, 08:31

AKP'li Mehmet Metiner, geçen hafta HDP'ye yönelik başlatılan 'Kobani soruşturması' hakkında konuştu.

CNN Türk'ten Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, geçtiğimiz hafta tutuklanan ve yerine kayyum atanan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen için, "Ayhan Bilgen’i geçmişte de tanırım. Bizim mahallemizin çocuğudur. Hakkındaki yeni dellerin ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Metiner, "HDP'ye dönük bir topyekun saldırı yok" diyerek şöyle devam etti:

"HDP’lilerin Kars’ta yapılan baskınlarında ne çıktığını biliyor musunuz? Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan bırakıldı.

Emine Ayna’yı tanımam. Ama Ayna ailesini tanırım. Bütün Ayna ailesi terörist değildir. Emine Ayna tepki gösterip ayrıldı partiden.”