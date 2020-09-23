AKP'li Milletvekili'nden CHP'li Belediye Başkanı'na cinsiyetçi sözler

23 Eylül 2020 Çarşamba, 23:52

AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz, partisinin İncirliova Kadın Kolları Kongresi’nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yönelik skandal ifadeler kullandı. Yavuz, kongrede yaptığı konuşmada, “Hanımefendidir, annedir, şudur, budur ama bu kimliğe uygun bir hareketi yok” dedi.

haberaydin.com'dan Cem Celil Lale'nin haberine göre Metin Yavuz, Özlem ÇerçioğlU'nu hedef aldığı skandal konuşmasında, “Ama ben şuna inanıyorum nasıl kadın-erkek eşitliği varsa, karşımızdaki rakibimizin de eşit davranışlara muhatap olması gerekiyor. Yani biz geçtiğimiz seçimlerde maalesef böyle bir hata yaptık. Dedik ki ‘Annedir, bayandır’ naif bir şekilde kendisi ile bir mücadeleye girdik. Şimdi görüyoruz ki bu mücadeleyi eksik yapmışız. Hanımefendidir, annedir, şudur, budur ama kendisinin bu kimliğe uygun bir hareketi yok. Bu naif anne, bayan dediğimiz, hürmet ettiğimiz seçimlerde ona göre davrandığımız kişi çıkıp..." ifadelerini kullandı.