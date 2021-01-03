AKP’li Mücahit Birinci'nin SMA hastası çocuklar için yaptığı çirkin paylaşıma yandaş isimler sahip çıktı

03 Ocak 2021 Pazar, 21:43

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9-8-8-4-7-5-7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bir talihli 25 milyon TL kazanırken satılmayan diğer üç çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kaldı.

Bunun üzerine sosyal medyada bir kampanya başlatıldı ve "75 milyon TL, SMA hastası çocukların tedavilerine harcansın" talebi dile getirildi.

Kampanyaya ilgi hayli büyük oldu. Sanatçılar ve siyasiler milyonlarca kişinin takip ettiği hesaplarından paylaşım yaparak kampanyanın etkisini artırmaya çalıştı.

AKP’li İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci ise siyasilerin ve ünlülerin paylaşımlarını alıntılayarak, ''Hangi düğmeye basınca oluyor bu? Bi nefeste ne kadar kir kusarsın? Olmamış bu tipsiz. Hah bu da geldi. Kızıl kafalı çocuk da burada mı? Adını hep unutuyorum'' şeklinde tepki çeken paylaşımlar yaptı.



AKP'lilerin paylaşımları bununla sınırlı kalmadı. Pelikan yapılanmasıyla ilişkilendirilen Selman Öğüt ise yaptığı paylaşımla başta SMA hastası çocukların yakınları olmak üzere çok sayıda yurttaşın tepkisini çekti. Kampanyaya destek verenleri Demirtaş ittifakının üyeleri olarak nitelendiren Öğüt, Meral Akşener, Barış Atay, Ekrem İmamoğlu ve Başak Demirtaş'ın çağrılarınn ekran görüntülerini tweet'leyerek "Diyarbakır annelerini ve onların PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını görmezden gelip SMA hastası çocukları siyasete alet edecek kadar alçalan gruba Demirtaş İttifakı denir" yazdı.







İşte Birinci'nin paylaşımları:

Birinci'nin paylaşımına destek veren yandaş gazeteci Mehmet Çek, ''Ajanstan düğmeye basılınca ortaya İYİ Partinin ülkücülerinden, Kandil`in taşeronlarına, CHP`nin tatlı su solcularına kadar uzanan bir ağız birliği çıkıyor işte'' ifadelerini kullandı.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer'in Medeni Hukuk hakkındaki sözleri ve laikliği hedef alan paylaşımları büyük tepkilere yol açtı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından görevden alınan Ali Edizer'de Birinci'nin çirkin paylaşımına destek verdiği görüldü.

Edizer, Birinci'nin, ''Hangi düğmeye basınca oluyor bu?'' paylaşımını alıntılayarak, ''Bu detone koronun SMA hastalığı ile ilgili en ufak bir bilgileri var mıdır?'' ifadelerini kullandı.

Takvim gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin ise ''SMA hastalarının ilaçları Türkiye’de ücretsiz arkadaşlar. (3.Foto bakanlık açıklaması, lütfen okuyun) Sonrada bir İyi Partili, bir CHP’li, bir HDP’li, bir TİP’li ve bir komedyene aynı tweeti attıran üst akla “Sen ne ayaksın” diye sorun'' paylaşımını yaptı.