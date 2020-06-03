AKP'li Ömer Çelik'ten Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu açıklaması

03 Haziran 2020 Çarşamba, 18:59

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,başkanlık ettiği AKP MYK toplantısı sona erdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik, ''Kongrelerimizi koronavirüs tedbirleri kapsamında yapamamıştık. Online mekanizmalar üzerinden yapmıştık. TBMM’de çeşitli teklifler söz konusu. Kapsamlı bir MYK oluyor. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri MYK'mız değerlendirmeye almıştır'' dedi.

GEORGE FLOYD PROTESTOSU

Çelik, ''Dünyanın gündemi ABD'de 'nefes alamıyorum' protestolarına odaklanmış durumda. Burada bizim görüşümüzü eksik yansıtan birtakım değerlendirmeler görüyoruz. Biz uzun süredir orada İslamofobik ve ırkçı şiddet konusunda kaygılarımızı aktarıp bilgi veriyoruz. ABD'de bunun yükselişiyle ilgili takiplerimiz var. Son zamanlarda ırkçı polis şiddetinin, bir insan suçlu olduğu için değil, ona siyahi ya da İspanik olduğu için bir tablo sözkonusuydu. Kişi etkisiz hale getirildiği halde 'nefes alamıyorum' diye bağırdığı halde ölene kadar baskı ve şiddet uygulanıyor. Bu 'nefes alamıyorum' sloganı insani hayat, eşitlik, adalet, özgürlük için nefes alamıyorum sloganına dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. Amerikan halkına başsağlığı dileklerini ilettiler. Bizim anlayışımız her türlü din, dil, renk, ırk ayrımı karşısında olmaktır'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'DE PROVOKASYON MEVSİMİ KAPALIDIR''

Korona süreci sonrasında çeşitli provokasyonlar, duygusal hassasiyetler, insanların sıkıntılarının provoke edilmesiyle ilgili yaklaşımlar gördük diyen Çelik, ''Türkiye'de camilere, kiliselere yapılan protestolar, Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditleri gördük. Bunların hepsini reddediyoruz. Bu ölüm tehditleri, iğrenç yaklaşımlar medeni toplum düzeninin bir parçası olamaz. Emniyet teşkilatımız bu provokatörleri, kiliseye yapılan saldırı, aklınca birtakım fay hatlarını tetiklemek isteyenleri kısa bir sürede yakalamıştır. Polis teşkilatımızı buradan tebrik ediyoruz. Kamuoyuna yansıyandan çok daha fazlasını boşa çıkarıyorlar. Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır. Geçmişte çok yaptılar. Bunların maşaları değişir arkalarındaki zihniyet değişmez. Bu provokasyonlara hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz. Cami, kilise, havra, dernekleri hedef alan, özellikle kadınlara dönük şiddet dili kullanan kim olursa olsun karşıyız. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Bu topraklar isteyenin kafasına göre operasyon çekeceği dönemleri geride bırakmıştır. Operasyon mevsimi kapalıdır'' dedi.

BAROLARLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, ''Barolarla ilgili değişiklik gündemimizde. Modelleri tartışıyoruz. Henüz sonuçlandırmadık bu tartışmayı. Aşağıdaki demokratik çoğulculuğun yukarıya çıktıkça daraldığını, yönetimlerde bir ideolojik kamp haline geldiğini uzun zamandır görüyoruz. Burada yapılan bozucu bir şey değil tam tersine meslek örgütlerinin tabanlarındaki demokratik gücün, çeşitliliğinin yönetimlere nasıl yansıyacağı modelleri arkadaşlarımız tartışıyorlar. Burada muhalefet sivil toplumu ele geçirmekten bahsediyor tam tersine aşağıda geniş bir irade sözkonusu iken bunun yukarıda tek tipleşmesi gerekirken zaman zaman bazılarının yönetimlerinin siyasi kamp gibi davranmaları karşısındaki rahatsızlıklar bu konuda düzenlemeyi gündeme getirmiştir. Meslek örgütlerinin hukuk ve demokrasi konusundaki hassasiyet veren içerikler tartışılacaktır. Şekillendiği zaman açıklarım ben size'' şeklinde konuştu.