AKP'li Özhaseki'den 'erken seçim' açıklaması
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, erken seçim taleplerine ilişkin konuştu.
Özhaseki, Kayseri'de İnönü Bulvarı'ndaki bir iletişim dükkanının açılışında yaptığı konuşmada, iş yerinin bereketli olmasını diledi.
Mehmet Özhaseki, muhalefet partilerinin erken seçim talebinin sorulması üzerine de şunları kaydetti:
"Seçim belediyelerde 5 sene, genel seçimlerin de zamanı belli. O gün geldiğinde yapılacak. Muhalefet neden böyle birdenbire iştahlandı, büyük bir öz güven patlamasıyla bunları söylüyor biliyor musunuz? Pandemide tüm dünya sıkıştı. Türkiye'de tabi bazı sektörlerde daralmışlık var. Küçük esnaf arkadaşlarımızın işlerinde biraz durağanlık yaşandı. Hizmet sektöründe biraz sıkıntılar var. Bu konuları istismar ederek 'bir şeyler çıkartabilir miyiz?' düşüncesindeler. Bir çıkarcılık, bundan başka bir şey değil.
Pandemi süreci 1,5 sene oldu sağlık açısından baktığımız zaman altyapısını tamamlamış bir ülke, insanlar toplu ölmediler. Herkesin tedavisine koştu. Şehir Hastanesinde ben de kaldım. Herkes bir kuruş ödemeden tedavi oldu. Eskiden insanların eczanelerden boynu bükük çıktıklarını hatırlarım. İlaç parası veremezlerdi.”
Eski günlerin geride kaldığını dile getiren Özhaseki, "Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürlüğü yaptığı dönem gibi olsaydı solun ya da sağın karışık koalisyon günlerindeki gibi dönemde pandemi yaşanmış olsaydı Hindistan'a dönerdik." diye konuştu.
Özhaseki, sanayide çarkların döndüğünün, Türkiye'nin büyümede dünya ikincisi olduğunun altını çizdi.
Türkiye'nin bölgesinde önemli bir güç olduğunu vurgulayan Özhaseki, yaşanan ufak tefek sorunların da en kısa sürede güçlü hükümet idaresiyle aşılacağını belirtti.
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