AKP'li Özkan'dan tepkilere neden olan bir açıklama daha: Vaka artışını işyerlerinin açılmasına bağladı!

AKP kongresini "yatay çekimden ötürü alan dar olarak görünüyor ve kalabalık iç içe geçmiş gibi yansıyor" sözleriyle savunan AKP Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan, vaka sayılarının artmasının nedenini işyerinin açılmasına bağladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 22:04
AKP'li Özkan'dan tepkilere neden olan bir açıklama daha: Vaka artışını işyerlerinin açılmasına bağladı!
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Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadan gerçekleşen AKP 7. Olağan Kongresi'ni "Maske, mesafe, temizlik konusuna özenle dikkat ettik. Burada bir vaka artışı falan olmayacak" sözleriyle savunan, ve "yatay çekimden ötürü alan dar olarak görünüyor ve kalabalık iç içe geçmiş gibi yansıyor" ifadelerini kullanan AKP'li Özkan, bu kez yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

TBMM'de yaptığı toplantıda koronavirüs ile ilgili açıklama yapan Özkan'ın, "İşyerlerinin açılması ile beraber salgın ve vaka sayılarının arttığına tanık olduk" sözleri tepkilere neden oldu.


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