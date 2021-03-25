Selda Bağcan'dan AKP kongresine gönderme: 'Lebaleb konserlerimi özledim'
Türkiye, koronavirüs salgınında kritik günlerden geçerken AKP dün kongrede toplandı. Kongrenin gerçekleştiği salonda ve salon dışında sosyal mesafenin hiçe sayılmasının üzerine usta sanatçısı Selda Bağcan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.
AKP dün 7. Olağan Büyük Kongresi’nde 2023’e hazırlık olarak ilan ettiği yeni dönemin kadrolarını belirledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP kongresinde yeniden genel başkan seçildi.
Koronavirüs salgını gerekçesiyle, yurttaşların hak arama girişimlerini engellemek için sürekli kararlar alan AKP'lilerin, kongre öncesinde bu yönde bir tedbir almaması dikkat çekmişti. Tedbirlerin hiçe sayıldığı anlarda, partililere seslenen Erdoğan, "Kar yağışının tüm mikropları yok ettiği bir gündeki buluşmada sizleri selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medyada söz konusu kongreye karşı tepkiler artmaya devam ederken, sanatçı Selda Bağcan, kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Lebaleb konserlerimi özledim" mesajı ile sosyal mesafenin yok sayıldığı AKP kongresine göndermede bulundu.
March 24, 2021
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