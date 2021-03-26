Yurttaşların tepki gösterdiği ‘Lebaleb kongre’ yargıya taşındı

26 Mart 2021 Cuma, 04:00

Başkapan, “Dilekçeyi UYAP sistemine kaydettirmiş oldum. Bugün olmasa da yarın bir gün sorumlu oldukları bu suçlar için mutlaka gereği yapılır” dedi.İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na dün suç duyurusunda bulunan Nuri Başkapan dilekçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün “Olası kasıtla insan öldürmeye teşebbüs”, “Anayasa ve yasalara karşı bilerek ve isteyerek eylem ve organizasyon düzenlemek”, “Görevi kötüye kullanarak vatana ihanet” suçlarından cezalandırılmasını istedi.