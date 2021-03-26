Yurttaşların tepki gösterdiği ‘Lebaleb kongre’ yargıya taşındı

AKP'nin kongreleriyle gündeme gelen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memnuniyet ifadesi "lebaleb" görüntülere, yasaklara uyulmaması ve çifte standart uygulanmasına yurttaşlar tepki göstermişti. Nuri Başkapan isimli yurttaş da, AKP’nin “lebaleb” kongresini yargıya taşıdı.

Leyla Kılıç
26 Mart 2021 Cuma, 04:00
Yurttaşların tepki gösterdiği ‘Lebaleb kongre’ yargıya taşındı
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Başkapan, “Dilekçeyi UYAP sistemine kaydettirmiş oldum. Bugün olmasa da yarın bir gün sorumlu oldukları bu suçlar için mutlaka gereği yapılır” dedi.İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na dün suç duyurusunda bulunan Nuri Başkapan dilekçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün “Olası kasıtla insan öldürmeye teşebbüs”, “Anayasa ve yasalara karşı bilerek ve isteyerek eylem ve organizasyon düzenlemek”, “Görevi kötüye kullanarak vatana ihanet” suçlarından cezalandırılmasını istedi. 


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