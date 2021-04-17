AKP'li Öztunç: 'AKP yağmalamak istiyor'

17 Nisan 2021 Cumartesi, 15:10

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Datça'da, Kargı Koyu'nun özelleştirmeye açılması ve Fatsa’da da şehrin ortasındaki ormanlık alanın yapılaşmaya açılmasına tepki gösterdi.

Ali Öztunç, şöyle konuştu:

“AKP’liler doymak bilmiyorlar. Neye? Yeşili, ormanları talan etmeye. Kargı Koyu, 128 dönümdü, özelleştirmeye açıldı. Türkiye’nin en güneyinden bu defa en kuzeyine bu defa Fatsa’ya çıktılar. Fatsa’da şehrin hemen girişinde Çerkesler Tepesi diye bir yer var. Burası 99 dönüm ve bölgedeki tek yeşil alan. Şimdi buraya göz diktiler.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla burası belediyeye devredildi. Belediye de buraya otel, konut, otopark gibi işyerleri yapmak için ruhsat vermeye hazırlanıyor. Yani Fatsa’nın içinde nazar boncuğu olarak gösterilen tek yeşil alan da AKP tarafından talan edilmek isteniyor. Fatsalı ve Datçalılara söylüyoruz.

İzin vermeyin, biz sizi destekleyeceğiz. Önümüzdeki hafta içinde Datça’da ardından Fatsa’da olacağız. Türkiye’nin Güneyini de Kuzeyini de korumaya devam edeceğiz. AKP, hem ülkenin Güneyi Datça’yı hem Kuzeyi Fatsa’yı yağmalamak, talan etmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz.”