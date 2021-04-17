AKP'li Öztunç: 'AKP yağmalamak istiyor'
CHP'li Ali Öztunç “AKP, hem ülkenin güneyi Datça’yı hem kuzeyi Fatsa’yı yağmalamak istiyor. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Datça'da, Kargı Koyu'nun özelleştirmeye açılması ve Fatsa’da da şehrin ortasındaki ormanlık alanın yapılaşmaya açılmasına tepki gösterdi.
Ali Öztunç, şöyle konuştu:
“AKP’liler doymak bilmiyorlar. Neye? Yeşili, ormanları talan etmeye. Kargı Koyu, 128 dönümdü, özelleştirmeye açıldı. Türkiye’nin en güneyinden bu defa en kuzeyine bu defa Fatsa’ya çıktılar. Fatsa’da şehrin hemen girişinde Çerkesler Tepesi diye bir yer var. Burası 99 dönüm ve bölgedeki tek yeşil alan. Şimdi buraya göz diktiler.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla burası belediyeye devredildi. Belediye de buraya otel, konut, otopark gibi işyerleri yapmak için ruhsat vermeye hazırlanıyor. Yani Fatsa’nın içinde nazar boncuğu olarak gösterilen tek yeşil alan da AKP tarafından talan edilmek isteniyor. Fatsalı ve Datçalılara söylüyoruz.
İzin vermeyin, biz sizi destekleyeceğiz. Önümüzdeki hafta içinde Datça’da ardından Fatsa’da olacağız. Türkiye’nin Güneyini de Kuzeyini de korumaya devam edeceğiz. AKP, hem ülkenin Güneyi Datça’yı hem Kuzeyi Fatsa’yı yağmalamak, talan etmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz.”
Video Haberler
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
- İstilacı böcek, Anadolu'ya giriş yaptı
- Kılıçdaroğlu: Bunları artık yemeyin, bunlar gidici
- Ayşenur Arslan: Ali Kırca'ya çok kırgınım
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac'ın gerçek yaşam’ sonuçları duyuruldu
- Eski hakemden Beşiktaşlıları kızdıran flaş tweet!
- Son anket açıklandı: MHP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Kanal İstanbul toplantısında zorbalık
- Serdar Ortaç'tan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu
- Genco Erkal ifadeye çağrıldı
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- Yetkim var dedi ve uyardı: Hemen iptal ederim, acımam!
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi