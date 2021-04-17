Yine Cumhurbaşkanlığı kararı...
Datça'da zeytinliklerin bulunduğu koruma altındaki doğal alan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla satılığa çıkarılırken; Fatsa’da da şehrin ortasındaki ormanlık alan yapılaşmaya açıldı.
Muğla’nın Datça ilçesinde zeytinliklerin de bulunduğu koruma altındaki doğal alan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla satılığa çıkarılırken; Ordu Fatsa’da da Cumhurbaşkanlığı kararıyla şehrin ortasındaki ormanlık alan yapılaşmaya açıldı.
KESİLMEK İÇİN AĞAÇLAR İŞARETLENDİ
Oda tv'den İbrahim Gündüz'ün haberine göre; geçtiğimiz ocak ayının sonunda yayınlanan bir Cumhurbaşkanı Kararı’yla önce koruma statüsü kaldırılan ve Fatsa Belediyesi’ne devredilen 99 dönümlük ormanlık alanda otel, restoran, kule inşası için çalışmalar başlatıldı; kesilmek için ağaçlar işaretlendi.
SON KORULUK
Yaklaşık 20 yıldır AKP’li belediye başkanları tarafından yönetilen Fatsa’nın bugün en büyük sorunu şehrin bir beton denizine dönmesi. Son yıllarda ard arda dikilen yüksek katlı binalarla nefes alamaz hale gelen şehirde kıyıda köşede kalmış birkaç yeşillik alan da yapılaşmaya açılıyor.
İşte bunlardan birisi de Fatsa’nın Samsun tarafından girişinde Dolunay mevkiinde bulunan nazar boncuğu gibi 99 dönümlük ormanlık alan. Çerkezler Tepesi olarak da bilinen 99 dönümlük bu yeşil alan, hemen altında deniz kenarındaki “Çamlık Mesire Alanı” yla birlikte doğal bir uyum içinde, şehre ayrı bir güzellik katıyordu.
OTOPARK YAPILMAK ÜZERE PROJE HAZIRLANDI
Cumhurbaşkanlığı kararıyla koruma statüsü kaldırılan ve AKP’li Fatsa Belediyesi’ne devredilen ormanlık alan için, belediye tarafından otel, seyir kulesi, restoren-kafe, endemik bitki bahçesi ve otopark yapılmak üzere proje hazırlandı. 99 dönümlük bir ormanlık alanda bu kadar yapılaşmanın yapılması için ormanlık alanın en az yarısından fazlasının kesilmesi anlamına geliyor. Ağaçlar işaretlendi bile.
“HEP İÇİMİZ TİTREYEREK BAKTIK ORAYA"
Zaten bir süredir siyanürlü madeninin katlettiği ormanlarının yasını tutan Fatsalılar, şimdi de belediyenin şehrin içindeki ormanlık alanı yapılaşmaya açmasına tepkili. Bir an önce belediyenin bu kararından dönmesini isteyen Fatsalılar, “Hep içimiz titreyerek baktık oraya. Ya bir gün birileri buraya göz koyarsa diye.
Çünkü beton denizine dönen çevresinde bir ‘doğal ada’ olarak kalmıştı. ‘Yok olmaz’ dediler, ‘devletin korumasında’ dediler, inandık; inanmak istedik. Ama korktuğumuz başımıza geldi” diye konuştular.
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