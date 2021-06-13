AKP'li Pendik Belediyesi danışmanlarına yılda 1 milyon TL ödedi

13 Haziran 2021 Pazar, 09:06

AKP’li İstanbul Pendik Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri Nerze Özyurtlu ve Haydar Erkol, belediyenin Denetim Komisyonu Raporu’na karşı çarpıcı tespitlerin yer aldığı bir şerh raporu hazırladı. Söz konusu raporda, AKP’li Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in danışmanları için binlerce lira harcandığı, belediye bütçesinden gerici vakıflara binalar kiralandığı ve yandaşların şirketlerine yüz binlerce lira ödendiği ifade ediliyor.

AYDA 13 BİN TL MAAŞ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberleştirdiği rapora göre, Belediye Başkanı Ahmet Cin’in tam yedi danışmanı bulunuyor. Bir danışmana belediye kasasından her ay yaklaşık 13 bin TL maaş ödeniyor. Ayrıca bu danışmanlara araç tahsis ediliyor ve danışmanların cep telefonu faturaları yine belediye tarafından ödeniyor. Belediye kasasından yedi danışmana ödenen bir yıllık toplam maaş tutarı ise 1 milyon 90 bin TL’yi buluyor.

Raporda, nüfusu iki milyondan az olan büyükşehir belediyelerinde en fazla beş danışmana maaş ödenebildiğine de dikkat çekiliyor. İlçe belediyelerinde ise danışman kadrosu için bir sınırlama bulunmuyor.

211 BİN TL KİRA ÖDEMİŞLER

Rapora göre Pendik Belediyesi, Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile AKP’yle yakın ilişkileri olan gerici Yedi Hilal Derneği için bina kiralayarak binlerce lira harcıyor. Yalnızca TÜGVA’nın kullandığı bina için belediye kasasından aylık 11 bin 250 TL, yıllık 135 bin TL kira ödeniyor.

Belediye, Yedi Hilal Derneği için de iki ayrı bina kiralamış durumda. Derneğin öğrenci evi olarak kullandığı iki taşınmaz için belediye kasasından aylık 6 bin 348 TL, yıllık 76 bin 176 TL kira ödeniyor. Dolayısıyla Yedi Hilal Derneği ile TÜGVA için Pendik Belediyesi’nin kasasından çıkan toplam kira tutarı yıllık 211 bin TL. Raporda, “Belediyelerin tarafsız olarak kamuya yararlı bütün derneklere ve ilçe için faydalı hizmet yapan kuruluşlara hiçbir siyasi ayrım yapmadan yardım etmesi gerekir; fakat yardımlar sadece belediye yönetimindeki siyasi anlayışa yakın derneklere yapılmıştır” deniyor.

KİRALARDA KAMU ZARARI

Raporda, AKP’li belediyenin 43 taşınmazını kiraya verdiği ve bunların bazıları ucuza kiraya verilerek kamu zararı oluşturulduğu da belirtiliyor. Örneğin belediye, Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği’ne (PEDİAD) tahsis etmiş olduğu arsa ve üzerindeki yapıdan yıllık 107 bin 748 TL kira alıyor. Çevredeki yapıların kira bedelinin ise çok daha yüksek olduğuna dikkat çekilen raporda, “Dolayısıyla kira tutarı son derece düşük kalmıştır. Böylelikle Pendik Belediyesi’nin kasasına giren gelirin azalmasına sebebiyet verilmiş ve sonuç itibarıyla kamu zararı oluşturulmuştur” ifadeleri kullanılıyor.

PARK ALANINDA KEBAPÇI

Rapora göre AKP’li belediye, imar planlarında park alanı fonksiyonunda olan dört parseli, ticari faaliyeti olan firmalara kiraya verdi. Bu dört parselden üçü, belediye iştiraki olan şirkete, biri ise Uzunlar Kebap olarak bilinen firmaya kiralandı. Dolayısıyla park olması gereken alanda kebapçı faaliyet gösteriyor ve belediye buradan gelir elde ediyor.

İHALELER AKP’LİLERE

Raporda, “Pendik Belediyesi’nde de siyasi bağlantıları olan kişilerce doğrudan temin ve açık ihale usulü ile alınmış çok sayıda ihale olduğuna” dikkat çekiliyor. Bu kişiler arasında AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ömer Faruk Akbulut’un yanı sıra bir AKP Pendik ilçe delegesi ve AKP’li belediye meclis üyelerinin hemşerileri de bulunuyor.

Raporda, bu ihaleler şu şekilde sıralanıyor:

• Sosyal yardım amaçlı gıda alışveriş kartı alım işi ihalesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortağı olduğu Metropal Kurumsal Hizmetleri A.Ş.’ye 1 milyon 347 bin TL’ye verildi. AKP’li Ömer Faruk Akbulut, aynı zamanda TÜGVA Mütevelli Heyeti üyesi.

• AKP Pendik İlçe Delegesi Hüseyin Ova’dan 84 bin TL’ye halı alındı.

• AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir şirkete “Yedekleme ve Görsel Arşiv Yazılımları Lisansı Alımı ve Pendik Klasik Sanatlar Merkezi Web Sayfası Tasarımı Alımı” adı altında 94 bin 800 TL ödendi.

• Yine AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir başka şirkete, “Logo-Motto Hazırlanması, Kurumsal Kimlik Hazırlanması, İletişim Projeksiyon Raporu Hazırlanması ve Kampanya Konsept Oluşturulması Hizmeti Alımı + İletişim Çalışmaları Hizmet Alımı İş” adı altında 190 bin TL ödendi.

• Bayat ekmek toplama kutusu da AKP’li Pendik Belediyesi yöneticilerin yakınlarından 85 bin TL’ye alındı.