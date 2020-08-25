AKP’li rektöre gazeteciyi kasten yaralama gerekçesiyle suç duyurusu

25 Ağustos 2020 Salı, 18:07

2013’te Temiz İzmir Derneği yöneticisi olan gazeteci Süleyman Gençel, Hotar ve dönemin Başbakanı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği eleştirilerin ardından derneğe bağlı Gaze-Temiz yayın organının ofisinde darp edilmişti.

7 YIL SONRA KONUŞTU

Yayın organının ofisinde Süleyman Gençel’i darp eden İzmir merkezli suç örgütünün Lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin’de Unidad 28 Hapishanesi’nde gazetecilere verdiği röportajda AKP’li Rektör Hotar’ın, gazeteci Gençel’i darp ettirdiğini ve sakat bırakmak amacıyla vurdurmak istediğini öne sürdü. 7 yıl sonra kullanılan bu ifadelerin ardından Gençel, Kurtulmuş’un ifadelerini itiraf olarak değerlendirdi ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ VERMEDİLER

Cumhuriyet'e konuşan Süleyman Gençel, kendisinin darp edildiği gün polisin iki kez ifadesini aldığını fakat herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Gençel, darp anına ait görüntülerin ise işletme sahibi tarafından Hotar ile olan ilişkileri bahane ederek vermediğini ifade etti.

Süreç hakkında açıklamalarda bulunan Gençel, şöyle konuştu:

“2013’te ofisimize düzenlenen saldırıda darp edildim. 2 kez ifadem alınmasına rağmen saldırganlar hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Darp anında binadan çıkıp hızla uzaklaşan kişilerin görüntüleri Turkcell’e ait işletmenin güvenlik kameralarına yansımıştı. İfadem alındıktan sonra gidip görüntüleri istediğimde, benim o zaman AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar’la olan ilişkilerim bahane edilerek görüntüleri vermeyeceklerini söylediler.”

Nükhet Hotar’ın saldırıyı organize ettiğini öne süren gazeteci Gençel, “Saldırıyı Serkan Kurtuluş ve arkadaşlarının yaptığını öğrendik. Kurtuluş, şu an Arjantin’e sahte pasaportla girdiği için tutuklu yargılanıyor. Arjantinli gazeteciye konuşan Kurtuluş, Nükhet Hotar’ın beni sadece darp ettirmek değil, yaralayıp sakat bırakmak istediğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Nükhet Hotar, 2013’te kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Süleyman Gençel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.