AKP'li Şamil Tayyar istifa etti: Aktif siyaseti bırakıyorum
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AKP Medya Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
AKP'nin eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamada 1 ay önce atandığı AKP'nin Medya ve Tanıtım Başkan Yardımcılığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. AKP'li Mahir Ünal'la yürttükleri görevden istifa eden Tayyar, aktif siyaseti de bırakacağını söyledi.
Şamil Tayyar'ın istifa edip, aktif siyaseti bıraktığını açıkladığı ifadeler şöyle:
"Birlikte görev yaptığım Tanıtım ve Medya Başkanımız Mahir Ünal‘la istişare sonucunda ‘yardımcılık’ görevinden ayrıldım. Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum. Bize güvenen tüm dostlara sevgi ve muhabbetle."
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