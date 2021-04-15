AKP'li Tevfik Göksu, çocuklara 'yasak kumanya' dağıttı
İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bilim Kurulu tarafından yasaklanan ürünleri çocuklara dağıttı.
AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ramazan’ın ilk gününde öğrencilere gofret ve meyve suyu yer alan “Mutluluk dolu Ramazan” yazılı kumanya dağıttı.
Göksu’nun öğrencilere dağıttığı Ramazan kumanyası tepkilere yol açtı.
SATIŞI YASAK
Bilim Kurulu tarafından alınan kararda, öğrencilere okul kantinlerinde gofret ve meyve suyu gibi ürünlerin satışının yasaklanası kararı alınmıştı.
Video Haberler
- Şehrin göbeğinde kadına şiddetin görüntüsü
- Süt akan nehri gören şaşkına döndü
- Yüzü bu hale geldi... Dikkat! Bunu sakın yapmayın
- Plastik cerrahi uzmandan Tik Tok'ta tepki çeken paylaşım
- Kürsüye hortumla çıktı, Erdoğan'ı hortumcu ilan etti
- Gazeteciler tarafından sürü halinde görüntülendi
- 5 yaşındaki küçük çocuğun korkunç ölümü
- Anne kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovaladı
- AstraZeneca açıklaması yaparken bayıldı
- CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı!
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru öngörüsü
- Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama
- Yıldırım Akbulut, yaşamını yitirdi
- Fahrettin Koca'dan 5 kent için uyarı
- Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi
- Kılıçdaroğlu ve 9 milletvekilinin dosyası TBMM'de
- Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
- Erdoğan bir yurttaşın evinde iftara katıldı
- Hatipoğlu'ndan 'kripto para' yanıtı
- 'Kanı akarsa büyü bozulur' diyerek kızını atacaktı!