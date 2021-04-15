AKP'li Tevfik Göksu, çocuklara 'yasak kumanya' dağıttı

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bilim Kurulu tarafından yasaklanan ürünleri çocuklara dağıttı.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2021 Perşembe, 12:35
AKP'li Tevfik Göksu, çocuklara 'yasak kumanya' dağıttı
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AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ramazan’ın ilk gününde öğrencilere gofret ve meyve suyu yer alan “Mutluluk dolu Ramazan” yazılı kumanya dağıttı.

Göksu’nun öğrencilere dağıttığı Ramazan kumanyası tepkilere yol açtı.

SATIŞI YASAK

Bilim Kurulu tarafından alınan kararda, öğrencilere okul kantinlerinde gofret ve meyve suyu gibi ürünlerin satışının yasaklanası kararı alınmıştı.


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