Tevfik Göksu'nun duyurduğu "ESEN BEBE" kampanyası asılsız çıktı

06 Nisan 2021 Salı, 10:20

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni doğan bebekler için 4 aylık masraflarını karşılayabilecek paketi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine gönderme yaparak duyurdu. İmamoğlu, "3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil. Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kampanyaya desteğe davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu'nun kampanyasına ilişkin tweet atan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu kampanyanın 10 yıl önce ilçe belediyelerinin yürüttüğünü iddia etti.

Selçuk, "İlçe belediyelerimizin yıllardır yeni doğanlara yaptıklarını büyükşehir olarak keşfetmenizden dolayı memnun olduk. Ayrıca doğum/eğitim/sağlık/öksüz-yetim yardımı gibi çocuk odaklı desteklerimiz de var. 130 bin çocuğumuz düzenli SED almakta. Hani gerekirse tekraren keşfetmeyin" iddiasını öne sürünce Esenler Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tevfik Göksu'dan yanıt geldi.

Göksu yaptığı açıklamada, "ESEN BEBE projemizle, 10 yıldır biz bu işi Esenlerde zaten yapıyoruz sayın Bakanım. Bunlar en az on yıl geriden geliyor" dedi.

Göksu'nun, Bakan'ı desteklemek için duyurduğu kampanyaya ilişkin herhangi bir veriye rastlanmazken, belediyenin projeler bölümünde de "ESEN BEBE" adında herhangi bir çalışmanın kaydedilmediği de ortaya çıktı.

Göksu'ya yanıt veren gazeteci Ozan Gündoğdu da, "İmamoğlu 'Her yeni doğan bebeğin 4 aylık giderlerini karşılayacağız' dedikten sonra Esenler Belediye Başkanı 10 yıldır ESEN BEBE projesini uyguladıklarını iddia etti. Google’da konuya ilişkin tek bir içerik bulamadım. Böyle bir projeyi duyan oldu mu yoksa şimdi mi uyduruldu" dedi.