AKP'li trollerden kan donduran ifadeler: 'Bunları zehirleyelim'

08 Ağustos 2021 Pazar, 12:01

Sosyal medya uygulaması Clubhouse’da AKPli trollerin açtığı sohbet odasında, FETÖ operasyonlarıyla cezaevlerine alınan kişilere yönelik "öldürme ve zehirleme" planları konuşuldu.





Sosyal medyada öne çıkan AKP’li trollerin bulunduğu sohbet odasında ‘’Onları cezaevinde beslemeyelim’’ diyerek, “Onlara yemek vermeyelim. Yesinler birbirlerini. Bunları itlaf etmemiz gerekir. Nasıl itleri eskide zehirlerdik, öyle yapmak lazım’’ ifadelerini kullanıldı.

Programa katılan bir AKP'linin "zehirleme işini kahraman bir aşçı yapar’ derken diğer bir AKP’li de "Ucuz zehir kullanarak maliyetleri de azaltmak lazım" şeklinde konuştuğu duyuluyor.

Konuşmalar sosyal medyada gündem haline geldi.