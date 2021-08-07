Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Dinamo Batumi'yi ilk maçta 2-1 mağlup eden Sivasspor, rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi’yi ilk maçta 2-1 yenen Yiğidolar, 1 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına start verdi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak kulüp tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan idman 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara ve Isaac Cofie ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Dinamo Batumi maçının hazırlıklarına devam edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sivasspor ile Dinamo Batumi 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.
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