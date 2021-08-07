Trabzonspor, Diabete'nin Giresunspor'a kiralandığını açıkladı
Trabzonspor, Fousseni Diabete'nin bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralandığını KAP bildirimi ile açıkladı.
Trabzonspor, Fousseni Diabate’nin bedelsiz olarak Giresunspor’a kiralandığını, oyuncunun maaşının 500 bin Avroluk kısmının Trabzonspor tarafından ödeneceğini açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan KAP açıklaması şöyle: "Fousseni Diabate, 2021/2022 sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralanmıştır. Anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 500 bin avroluk kısmı kulübümüz tarafından ödenecektir."
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