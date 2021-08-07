Trabzonspor, Diabete'nin Giresunspor'a kiralandığını açıkladı

Trabzonspor, Fousseni Diabete'nin bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralandığını KAP bildirimi ile açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:29
Trabzonspor, Diabete'nin Giresunspor'a kiralandığını açıkladı
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Trabzonspor, Fousseni Diabate’nin bedelsiz olarak Giresunspor’a kiralandığını, oyuncunun maaşının 500 bin Avroluk kısmının Trabzonspor tarafından ödeneceğini açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan KAP açıklaması şöyle: "Fousseni Diabate, 2021/2022 sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralanmıştır. Anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 500 bin avroluk kısmı kulübümüz tarafından ödenecektir."




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