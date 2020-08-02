AKP'li Tüfenkci'den 'Ayasofya' yorumu: Birtakım olumsuzluklar büyütülüyor

02 Ağustos 2020 Pazar, 17:26

AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AKP Malatya İl Başkanlığı’nca düzenlenen Bayramlaşma Programına katıldı.

Salgın sürecinde dünyanın Türkiye'ye gıpta ettiğini ileri süren Tüfenkci, muhalefetin Ayasofya üzerinden tutumunu eleştirdi.

"BİRTAKIM OLUMSUZLUKLAR BÜYÜTÜLÜYOR"

Tüfenkci, şöyle konuştu:

“Allah’a hamdolsun Ayasofya’da böyle oldu vurulan zincirleri kırmış olduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ile ilgili kimse bir söz de söyleyemez. Dikkat edin AK Parti 28 Şubat’taki zulüm yasalarını kaldırırken gündeme gelen tartışmalar şimdi başka bir versiyon ile gündeme geliyor. Birileri rakamlarla oynayarak birileri birtakım olumsuzlukları büyüterek gündeme taşımaya çalışıyorsa biz de Türkiye’nin her köşesinde yaptığımız hizmetleri anlatacağız anlatmaya devam edeceğiz.”

CHP’Lİ ADANA BELEDİYESİ’Nİ HEDEF ALDI

Öte yandan, “Salgın sürecinde AKP’li belediyelerinin hizmetlerinin de takdire şayan olduğunu” savunan Tüfenkci, “Biz belediyelerimizin yaptıklarını anlatma noktasında yetersiz kalıyoruz” dedi. Tüfenkci, “Yine temizlik noktasında da her belediyemiz çok iyi işler çıkarıyor gidin bir de Adana belediyesinin halini görün bir de bizim en küçük bir ilçemize gidin, kıyas yapın” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A MALATYASPOR TEŞEKKÜRÜ

Tüfenkci, küme düşen Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de kalması konusunda da Erdoğan’a teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerek kayısı gerek Yeni Malatyaspor ile ilgili müjdesi gerekse Malatya’ya ilgisi alakasından dolayı Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”