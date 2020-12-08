AKP'li Turan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Ben de aday olurum
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün mecliste yaptığı konuşma sırasında cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali üzerine; “İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım." ifadelerini kullandı.
AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaliyle ilgili değerlendirmeler bulundu.
Kılıçdaroğlu’nun kürsü heyecanına kapıldığını öne süren Turan, Habertürk’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Ayrıca dünkü görüşmelerde Sayın Kılıçdaroğlu Hükümeti eleştirirken AK Partili arkadaşlarımızın 'öyleyse aday olun' demesine kürsü heyecanıyla bir an sanki adaymış gibi ifade etti. Ancak sonra ne olur ne olmaz diyerek toparlamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu’nun şimdiye kadar aday olmaması aslında bundan sonra da nasıl bir siyaset izleyeceğinin göstergesi.”
‘SÖZLERİNİ REVİZE EDECEK’
AKP’li Turan, Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda kendisinin de aday olacağını ifade ederek şöyle konuştu:
“Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Bir defa Kılıçdaroğlu’nu kaset operasyonu ile genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. Siyasi dostlarına rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım.”
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