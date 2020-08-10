AKP'li Ünal'dan 'erken seçim' açıklaması: Gündemimizde yok

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:31

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, medya temsilcileri ile yaptığı toplantıda gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

13 Ağustos’ta AKP’nin kuruluş yıldönümünü kutlayacaklarını açıklayan Ünal, “Aslında 14'ü ama bir gün erkene aldık. Çünkü il başkanları toplantısı var. Hemen sonrasında Mamak'ta 900 kişiyle MYK üyeleri, MKYK üyeleri, kurucu üyelerimiz, vekiller, kadın kollarımız, gençlik kolları, büyükşehir il belediye başkanları, önceki dönem bakanlarımız olmak üzere 975 davetlimiz olacak. Programı son derece sade bir şekilde gerçekleştirecegiz. 17.00'de başlayacak. İstiklal Marşı olacak sonra konser. Konserde AK Parti şarkılarını dinleyeceğiz. Bir de sürpriz 19. yıl şarkımız var. İktidarın 18, kuruluşun 19. yılı… AK Parti kurulduğunda birileri şunu dedi: Ömürleri 6 ay, iktidar ile sınanacaklar ve gidecekler. ‘Her ne pahasına olursa olsun AK Parti’den kurtulmaliyiz’ diyenler vardı ve bunlar her seferinde hayal kırıklığına uğradı” diye konuştu.

"ESAS OLAN MİLLETİN KARARI"

İnce’nin parti kuracağı iddialarına ilişkin Ünal, “CHP'de ne süreç doğurur benim değerlendirme yapmam doğru olmaz. CHP'nin AK Parti'ye dönük yüzü beni ilgilendiriyor, İnce'ye dönük yüzü beni ilgilendirmiyor” derken, AKP’den ayrılan isimlerin parti kurması hakkında şu yorumu yaptı: “İnsanların parti kurmaları kendi hakları ve özgürlükleri. Siyasi parti kuranlara, 'neden kuruyorsunuz, bu yanlış' gibi bir değerlendirme yapmamız da doğru olmaz. Esas olan milletin kararı.”

"İYİ PARTİ'NİN TABANI DAHA OTURMADI"

Ünal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yapılan “eve dön” çağrıları hakkında ise “Partiler kendi tabanlarının çağrılarını dikkate almak durumundalar. Sayın Akşener de sözcüleri de bu konularda açıklama yapmak, bir zemine oturtmak konusunda güçlükler yaşadılar. İYİ Parti'nin kendi siyasal tabanına henüz daha oturmadığını görüyoruz. İYİ Parti, Millet İttifakı içinde kendi sosyolojik tabanına oturmamıştır” değerlendirmesini yaptı.

Anketlerde AKP’nin oylarının düşmesi hakkında Ünal, “AK Parti'nin oy oranı hiç bir zaman 42-44 bandının altına hiç inmedi. Cumhurbaşkanımızın oy oranı da hiç yüzde 52'inin altına inmedi” dedi.

Ünal, erken seçim tartışmalarına ilişkin, “Ben erken seçim konuşulmasını gereksiz görüyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti gündeminde bir erken seçim yok” dedi.