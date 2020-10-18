AKP’li Uncuoğlu’nun şirketinin kamudan aldığı ihaleler dudak uçuklattı

18 Ekim 2020 Pazar, 05:30

AKP Gaziantep İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Uncuoğlu’nun ortak olduğu Arge Grup Bilişim şirketinin, çoğu Türkiye genelindeki Devlet Malzeme Ofisi (DMO) olmak üzere kamu kurumlarından 5 yılda toplamda 230 ihale aldığı ortaya çıktı. İhale işleri arasında masaüstü bilgisayar, bilgisayar masası, mouse seti, monitör, tarayıcı, A3 fotokopi makinesi ve mal alımı gibi kalemler var. Onlarca ihalenin toplam tutarı ise yaklaşık 14 milyon TL’yi buluyor. Cumhuriyet, şirketin sadece Maliye ve Hazine Bakanlığı’na bağlı DMO Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nden 2015 - 2019 tarihleri arasında yaklaşık 130 ihaleden 10 milyon TL aldığını kamuoyuna duyurmuştu.

Şirketin kazandığı ihalelerin Gaziantep ile sınırlı kalmadığı ve DMO’nun İstanbul, İzmir, Urfa, Elazığ, Diyarbakır, Van ve Ankara şubelerinden de ihale aldığı ortaya çıktı. Şirket, Sağlık Bakanlığı ve geçmiş dönemde İSKİ Genel Müdürlüğü’nden de ihale almış. Şirket, bu süreçte en yüksek tutarlı faturayı Fırat Üniversitesi’ne kesmiş.

‘AKP İLE PARLADI’

CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, resmi kayıtlara göre şirketin Türkiye genelindeki DMO’lar üzerinden de satışlar yaptığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “24 bin lira sermayeyle kurulan bu şirketin sermayesi önce 400 bin lira sonra diğer şirketlerle birleşince 800 bin liraya çıktı. Gaziantep’teki 130 iş dışında Türkiye’nin farklı illerindeki malzeme ofisleri üzerinden ve farklı kurumlardan 230 ihaleye ulaştık. Bu satışların toplamı da 14.4 milyon TL yapıyor. Biz Gaziantep’teki firmaların iş yapmasına karşı değiliz. AKP’de yönetici olduktan sonra yıldızın parlamasına ve ihalelerin peşinde koşulmasına karşıyız. Uncuoğlu, AKP yönetimine girmeseydi bu kadar ihale alabilir miydi? Milyonlarca vatandaşımızın açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığı bugünlerde bu kadar yüksek miktardaki işleri kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum.”

‘BAŞ DÖNDÜREN BAŞARI!’

CHP Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel de “Baş döndüren rekorlara girecek bir ihale başarısı. Bu şirket başarısı mı? AKP’li yönetici olma başarısı mı? Ama maalesef 18 yıllık AKP iktidarı gerçeklerini göz önüne aldığımızda AKP’ye yakın şirketler bu ve buna benzer birçok ihale alıyor. Bu ihaleleri şeffaf, hak edilmiş ihale kabul ediyorsa Uncuoğlu ve DMO’nun bu ihalelerin detaylarını açıklamalarını kamuoyu adına talep ediyoruz” diye konuştu.