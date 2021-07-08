AKP'li vakfa tahsis edilen arazi geri alındı
Mahkeme, Esenyurt Belediyesi tarafından, AKP’li Necmi Kadıoğlu’nun başkan olduğu 2011 yılında Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı’na üniversite yapılması için 25 dönümlük arazinin tahsis edilme kararını iptal etti. Vakfın yönetiminde Necmi Kadıoğlu da bulunuyor.
Esenyurt Belediyesi, tarafından mülkiyeti kendisine ait arazi, 25 yıllığına Yeşilköy 2001 Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı’na bedelsiz olarak tahsis edilmişti. 8 yıl arazi üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştı. İlçede okul yapmak için çok fazla alanın bulunmadığına dikkat çeken Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt arsanın tahsisinin iptali istemiyle dava açtı. Mahkeme tahsis kararını iptal etti. İstinaf Mahkemesi, iptal kararını onayınca arazi, Esenyurt Belediyesi’ne geçti.
Edinilen bilgiye göre bugün ilçe belediyesi meclisinde 2011 yılında alınan tahsis kararı da oy birliğiyle iptal edildi. Söz konusu araziye, Bozkurt’un seçim vaatleri arasında yer alan kampüs lise projesi yapılacağı belirtildi. İlçede boşalan liseler ise ilk ve orta okula dönüştürülecek. Böylece 60 kişi olan sınıf kapasitelerinin 30’a düşürülmesi planlanıyor.
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