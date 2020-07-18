AKP'li vekil bedelli askerlik yaparken İçişleri Komisyonu’na seçildi!
Kısa dönem bedelli askerlik için 35 bin lira ödeyen ve halen silah altında bulunan 26 yaşındaki AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, 16 oy alarak Meclis İçişleri Komisyonu’na katip üye seçildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu gün 27. Dönem 2. Yasama yılı komisyon seçimleri kapsamında, TBMM İçişleri Komisyonu'nda gerçekleştirilen Başkanlık Divanı seçiminde Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç kullanılan 26 oydan 16 oyu alarak TBMM İçişleri Komisyon Başkanı seçildi.
AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ise, 16 oy alarak yeninden Meclis İçişleri Komisyonu’na katip üye seçildi.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Anayasa hükmü gereği silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamıyor. Seçilme hakları da bulunmuyor. Oy kullanma ve seçilme hakkı olmayan bir kişinin, TBMM'de seçimle göreve gelmesinin hukuki boyutu tartışılıyor.
2018 yılında 24 yaşında iken milletvekili seçilen AKP'li Müslüm Yüksel, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak amacıyla 35 bin 54 lira ödeme yapmış ve 30 günlük vatani görevini yapmaya başlamıştı.
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