AKP'li vekil Erol Kavuncu'dan muhabirimiz Mete'ye tehdit

20 Haziran 2020 Cumartesi, 13:08

Konuyla ilgili kendini savunan Milletvekili Erol Kavuncu, “Devletin resmi kayıtları incelediği zaman kolaylıkla anlaşılacağı üzere gerçekle alakası olmayan, yalan, asılsız, masabaşı, çarpıtma bazı iddia ve ithamlar, malum şahıs ve çevrelerce sosyal medya ve internet medyası aracılıyla gündeme getirilmiş ve ulusal medyaya da servis edilmiştir” dedi.

İddia ve ithamlarla ilgili hukuki sürecin başlatacağını ifade eden Erol Kavuncu, bağımsız yargı önünde asılsız iddia sahiplerinin, hukuk önünde hesap vererek bedel ödeyeceğini dile getirerek, “Siyasi mücadeleye malzeme yapılmaya çalışılan iddialar edepsizliği, ahlaksızlığı tescilli kişilerce desteklense de yargı önünde ve maşerî vicdanda mutlaka mahkum olacaklardır. Kim olursa olsun, bu "itibar suikastçılarının" bütün bağlantılarını açıklamak, ipliğini pazara çıkarmak da boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.

“SİSTEMDEN SİLİNEN RESMİ KAYITLAR BİZDE MEVCUT”

Erol Kavuncu’nun, devletin resmi kayıtlarında kızlarının ve kardeşinin işe alımları belgelerinin resmi kayıtlarda yok demesine rağmen haberi yapan gazeteciler, Seyfettin Mete ve Elvan Yılmaz, kayıtların Hitit Üniversitesi'nin resmi sitesindeki sistemden silindiği ifade ettiler.

Mete ve Yılmaz, buna rağmen daha önce kendilerinin bu kayıtları edindiklerini ve kendilerinde bu belgelerin mevcut olduğunu kaydederek, Kavuncu ile mahkemede hesaplaşmaktan memnun olacaklarını söylediler.