AKP'li vekilden Ali Koç'a vizyon göndermesi

06 Ağustos 2020 Perşembe, 18:32

AKP’nin 24. Ve 27. Dönemleri arasında Gaziantep milletvekili Ali Şahin, Fenerbahçe başkanı Ali Koç’a vizyon üzerinden yüklendi.

AKP’nin Gaziantep milletvekili Ali Şahin Fenerbahçe başkanı Ali Koç’u vizyon ifadesiyle eleştirdi. Gökhan Gönül transferinin açıklandığı videoyu paylaşarak “Ne vizyon ama...” ifadelerini kullandı.Şahin'in Gökhan'ın yaşına gönderme yaptığı tahmin ediliyor.

UÇUM DA ELEŞTİRMİŞTİ

Daha önce de cumhurbaşkanının hukuk başdanışmanı Mehmet Uçum Ali Koç’a sert eleştirilerde bulunmuştu. Uçum, “FETÖ faşistlerinin FB’ye yapamadığı bu beceriksiz yönetimle gerçekleşiyor.” İfadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe’nin Kadıköy’de 21 yıl sonra Galatasaray’a mağlup olmasının ardından Mehmet Uçum "Lafım bizimkilere; çekilin bence, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil" demişti. Yine aynı maçın ardından Erdoğan’ın bir başka danışmanı Yiğit Bulut ise Twitter üzerinden "Camialarımızı hiç kimsenin siyasi hırslarına, hiçbir ailenin devlet ile düello yapmasına alet etmeyelim" paylaşımı yapmıştı.

Bu paylaşımlara büyük tepki gösterilmişti.