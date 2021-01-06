AKP’li vekilin yeğeni yasağa rağmen eğlence mekanını açtırmış

06 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

AKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın danışmanı ve yeğeni olan Ömer Faruk Işık’ın koronavirüs önlemleri kapsamında 20 Kasım 2020 itibarıyla kapatılan bir eğlence mekânını açtırdığı ortaya çıktı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde yeğen Işık’ın sosyal medya fenomeni Naz Mila ve bir banka müdürü ile birlikte eğlendiği görülüyor. Söz konusu görüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepki yağarken, Işık’ın 15 Aralık tarihinde danışmanlık görevinden alındığı iddia edildi.

Ekşi Sözlük kullanıcıları söz konusu videoya ilişkin, “AKP’liler alkollü Naz Mila’lı keyif partisi” başlığı açtı. Ancak Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nce başlığa erişim yasağa getirildi. Videonun geniş kitlelere ulaşmasıyla Işık’ın Twitter hesabını kapattığı görüldü.

Gazetemize konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, “Millet işsizlik, açlık ve yokluk çekerken, her şeye zam gelirken, AKP içindeki çürüme de daha ayyuka çıkar oldu. İşte o çürümenin bir örneğini de AKP Milletvekili Ahmet Aydın’ın danışmanı ve yeğeni VIP salonunda eğlence düzenleyip milletle ‘fakirler’ diye dalga geçerek gösterdi” dedi.