AKP'li Yavuz'a tepki: Bu gerici zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz

24 Eylül 2020 Perşembe, 10:28

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hedef alan cinsiyetçi açıklamalarda bulunarak "Hanımefendidir, annedir, şudur, budur ama bu kimliğe uygun bir hareketi yok” ifadelerini kullanan AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz'a CHP'den tepki geldi.

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada Özlem Çerçioğlu’na “kadın kimliği” üzerinden yapılan saldırının, başarısızlığın ve ezilmişliğin dışa vurumu olduğunu belirterek, “Üç dönemdir yerel seçimlerde kadını hakir gören bu zihniyet kaybetmiştir. Kaybettikçe de bu çirkin saldırılar artarak devam etmiştir. Yapılan bu açıklamalar, saldırgan tutumlar başarısızlıklarının üstünü örtmeye yetmeyecektir.” dedi.

İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, kadının da özgür bir birey olduğunu kabullenemeyen, kadını hakir gören bu gerici zihniyetle mücadele etmeye ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

METİN YAVUZ NE DEMİŞTİ?

Kurucusu olduğu Söke Özel Egemed Hastanesi’nin, kişi başı 250 Lira olan Covid-19 PCR testi için “numune alım noktası” olarak görevlendirilmesiyle ilgili gündem olan AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yönelik, “Ama ben şuna inanıyorum nasıl kadın-erkek eşitliği varsa, karşımızdaki rakibimizin de eşit davranışlara muhatap olması gerekiyor. Yani biz geçtiğimiz seçimlerde maalesef böyle bir hata yaptık. Dedik ki ‘annedir, bayandır’ naif bir şekilde kendisi ile bir mücadeleye girdik. Şimdi görüyoruz ki bu mücadeleyi eksik yapmışız. Hanımefendidir, annedir, şudur, budur ama kendisinin bu kimliğe uygun bir hareketi yok. Bu naif anne, bayan dediğimiz, hürmet ettiğimiz, seçimlerde ona göre davrandığımız kişi çıkıp..." ifadelerini kullandı.







