AKP'li Yavuz'dan Özlem Çerçioğlu'na skandal sözler!

24 Eylül 2020 Perşembe, 10:02

AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz, partisinin İncirliova Kadın Kolları Kongresi’nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için “Hanımefendidir, annedir, şudur, budur ama bu kimliğe uygun bir hareketi yok” ifadesini kullandı. Yavuz, Başkan Çerçioğlu'nu hedef aldığı konuşmasında, “Ben şuna inanıyorum nasıl kadın erkek eşitliği varsa karşımızdaki rakibimizin de eşit davranışlara muhatap olması gerekiyor. Geçtiğimiz seçimlerde maalesef böyle bir hata yaptık. Dedik ki "Annedir, bayandır" naif bir şekilde kendisi ile mücadeleye girdik. Şimdi görüyoruz ki bu mücadeleyi eksik yapmışız. Hanımefendidir, annedir, şudur, budur ama kendisinin bu kimliğe uygun bir hareketi yok" ifadelerini kullandı. Yavuz’un bu sözleri kentte tepkiyle karşılandı.

CHP'DEN SERT TEPKİ

CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Merve Saatçi, Yavuz'un ifadelerine ilişkin "Başarısızlığınızı, siyaseten etkisizliğinizi, işgal ettiğiniz mevkilere rağmen beceriksizliğinizi adını ne koyarsanız koyun kısacası siyasi basiretsizliğinizi Çerçioğlu düşmanlığı yaparak sümen altı etmeye, yoktan bir düşman yaratarak tabanınıza karşı kaybettiğiniz güveni yeniden kazanmaya çalıştığınızın farkındayız... Algı, vakti geniş, hiçbir işi olmayan, her mikrofon gördüğünde, nerede bir kamera denk gelse atlayan, mesaisi, işi olmayan boş adamların işidir. Metin Yavuz’un nezaketten uzak ifadesini ve açıklamasını kendisine iade ediyorum." açıklamasında bulundu.

CHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Gamze Arslan da yaptığı açıklamada Yavuz'a tepki göstererek, "Siyasette halka güvenmeyen, halkın sandıktaki takdirini kabul etmeyen Aydın’daki AKP’li yöneticiler siyasi hezimetlerine bahane bulma yarışındalar. AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 3 defa seçim kaybettikleri Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na kadın ve anne kimliği üzerinden son derece nezaketsiz açıklamalarda bulunmuş. Partisindeki kadınlar adına da üzüldüğümüz Metin Yavuz’un bu açıklamalarını kınıyoruz. Başarılı bir kadın siyasetçi ve anne olan Başkanımız Topuklu Efe, biliyoruz ki onların korkulu rüyası olmuştur. Başarısızlıklarının üstünü örtmek için kullandıkları bu bahaneler siyasetin çöplüğünde yerini alacaktır. Aydın siyasetinde bu gibi vekillerin yerinin olmadığını düşünüyoruz. Aydınlının sandıktaki tercihlerine ve Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na saygı duymayı er ya da geç öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kuşadası CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Taşdelen Dağlı ise, "Biz kadınlar; kabalaştınız ve seviyenizi kaybettiniz diye sizden korkar, çekiniriz sanıyorsanız; son derece büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Biz ne sizden, ne de sizin gibilerden çekinmiyoruz. Tüm hoyratlığınız ve kabalığınız ile birlikte Aydın’ın önünden çekilmenizi temenni ediyor, bu kentte 3 dönem üst üste belediye başkanı seçilmiş, bizim gülen yüzümüz; bir anne, bir kadın olmasıyla iftihar ettiğimiz Başkanımızın adını bir daha ağzınıza almamanızı öneriyoruz. Unutmayınız ki kadına saygısı olmayanın topluma da saygısı olmaz" açıklamasını yaptı.

BAŞKAN GÜNEL'DEN ÇERÇİOĞLU'NA DESTEK

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Gümel de AKP'li Yavuz'a tepki göstererek, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na karşı kadın kimliğini kullanarak saldırmak isteyen zihniyetin daima karşısında olacağız. Başkanımızın vizyonu, Aydın'a kazandırdığı değerler ortadadır. Ne başkanımızı ne de bizi yıldıramayacaksınız" dedi.

BAŞKAN ATABAY: YAPILAN SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

Metin Yavuz’un skandal sözlerine bir tepkide Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’dan geldi. Sosyal medya hesabından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşarak açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Yıllardır Aydın'a kazandırdıkları ile halkın takdirini kazanmış, gönüllerde yer etmiş Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na, kadın kimliği üzerinden yapılan saldırı kabul edilemez, yozlaşmış bir zihniyetin ürünüdür. Yerelden genele iktidar yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz bir dönemde, bizlere ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapılan bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz, Aydın için, Didim için birlikte çalışacak, Birlikte Başaracağız!” ifadelerini kullandı.