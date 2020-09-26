AKP'li Yılmaz'a, koronavirüs tanısı konuldu
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın çekilen akciğer tomografisi sonucunda, kendisine koronavirüs tanısı konulduğunu bildirdi.
Cevdet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir haftada dört defa testim negatif çıktı. Son üç gündür yüksek ateş nedeniyle hastaneye gittim. En son akciğer tomografisi çekildi ve kovid tanısı kondu. Evde tedavime devam edeceğim. Kendim için ve tüm hastalar için dua beklerim" ifadelerini kullandı.
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