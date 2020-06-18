AKP’lilere, çocuklarına, kardeşlerine yeni koltuklar üretiliyor

18 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Milyonlarca genç işsiz gezerken AKP; eski milletvekili, yönetici ve başkanlarını kamuda görevlendirme geleneğini tüm hızıyla sürdürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, ÇAYKUR Yönetim Kurulu’na getirildi. Cumhurbaşkanı Danışmanı güreşçi Yerlikaya ve RTÜK Başkanı da geçen hafta kamu bankalarına atanmıştı.

UÇAK BAŞINA İKİ MÜDÜR DÜŞÜYOR!

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Meclis üyesi Ali Kıdık, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın kardeşi Ümmet Şenocak’ın THY Özel Kalem Operasyon Müdürü olarak atandığını açıkladı.

Sosyal medyada atamalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kıdık, “BDDK Başkanı ve THY OPET Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Akben’in oğlu Feyyaz Akben ise Yolcu Hizmetleri Müdürü oldu. THY batma noktasına gelmiş, adam müdür atama derdinde. Biz ‘THY’de müdürlükler azaltılsın, tasarruf olsun derken, adamlar her gün müdürlük üretme derdinde. THY müdür üretme fabrikası gibi” dedi.

“THY’de bir uçağa iki müdür düşüyor” diyen Kıdık, “THY’nin toplam 350 civarı uçağı var 700 müdürü var” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YÜCE’YE TEK GÖREV YETMEDİ

AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile Çaykur’da Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede Ekrem Yüce, Çaykur’da açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine atanırken, 2003-2011 arasında Çaykur Genel Müdürlüğü görevini yürüten Yüce, 31 Mart yerel seçiminde AKP’den Sakarya Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için genel müdürlük görevinden istifa etmişti.

Yüce, hem Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem de Çaykur Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütecek.

ENSARCI VEKİLİN AİLESİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ

AKP Çorum Milletvekili ve eski Ensar Vakfı Başkanı Erol Kavuncu’nun Ş.K. ve S.K. adlı kızlarının öğretim görevlisi olarak, kardeşi A.’nın da şoför olarak Hitit Üniversitesi’nde işe alındığı ortaya çıktı. Ş.K’nin 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ firarisi olan Osman Eğri’nin danışmanlığında yüksek lisans tez çalışmasına başladığı, 17-25 Aralık’tan sonra da Eğri ile çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

S.K’nin yüksek lisansa başladığı 2015’te Sungurlu Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak, babası milletvekili olduktan sonra 2018’de de eğitimi sürerken üniversitenin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde göreve başladığı belirtildi. Kavuncu’nun kızı S.K.’nin de üniversitede yüksek lisansa başladığı ve belediyede işe alındığı belirtildi.