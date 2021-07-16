AKP’lilere dolandırıcılık suçlaması: Yerli ve ‘Milli Emlak tezgâhı’

16 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Çok sayıda müteahhit, Milli Emlak’a ait arazilerin el altından satışı ve imara açılması vaadi ile dolandırıldıklarını öne sürdü.

Savcılık başvurularında, suçlanan isimler arasında Kadın ve Güç Derneği Başkanı AKP’li Fatma Duman ile Küçükçekmece Belediyesi AKP eski meclis üyesi Ömer Şahin yer aldı. Mağdurlar, “Duman ve Şahin, Bakanımız Süleyman Soylu ve Emine Erdoğan ile beraber çalıştıklarını söylediler” dedi. İddiaları sormak için ulaştığımız Duman, “Üç yıllık bir konu ve savcılıkta devam ediyor. Haber yaparsanız hem siz hem gazeteniz savcılık soruşturmalarına dahil olur. 6 avukatım bu konuyla ilgileniyor” dedi. Ömer Şahin ise “Konuyla ilgim alakam yok” diye konuştu.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde müteahhitlik yapan, aralarında Yaşar Tulum (45), Yüksel Korkmaz (49), Selami Gül (35) ve Murat Şen’in de (49) olduğu çok sayıda kişi savcılıklara “dolandırıldıkları” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Fatma Duman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve geçen yıl yaşamını yitiren AKP’li Burhan Kuzu ile fotoğrafları dikkat çekti.

‘DANIŞMANA ANLATTIM’

Mağdurlar, savcılık suç duyuruları ve Emniyet ifadelerinde, Kadın ve Güç Derneği Başkanı Fatma Duman (65) ile Küçükçekmece Belediyesi’nin AKP’li eski meclis üyesi Ömer Şahin’e yüklü miktarda para verildiğini ileri sürdü. Dosyalarda yer alan bilgilere göre şikâyetçilerin ifadeleri şöyle: “Ömer Şahin bize Süleyman Soylu ile beraber çalıştıklarını Türkiye’nin neresinde olursa olsun imar problemlerini çözdüklerini, bu işleri Fatma Duman ile yapacaklarını söyledi. Ayrıca Duman’ın ise Soylu’nun hemşerisi olduğunu ve AKP’de aktif siyaset yaptığını söyledi. Fatma Duman da bize Emine Erdoğan ile proje yürüttüklerini söyledi. Bizden toplma bir buçuk milyon lira aldılar. Yine, imara uygun olmayan arsalarda sorunları çözüp bize teslim edeceklerini söylediler. Milli Emlak’a ait bazı arazilerin de bize tahsisini yapabileceklerini söylediler. Bir süre sonra adımıza herhangi bir başvuru olmadığını gördük. Nedenini sorduğumuzda ‘Bu işler alttan alta yapılır. Panik olmayın’ yanıtı aldık. Ancak zaman içinde dolandırıldığımızı fark ettik.” Mağdurlardan Yaşar Tulum, el yazısıyla yazdığı ifadesinde, “AKP’li bazı isimleri ulaşıp konuyu anlattık. Hatta bir gün akşam mitingde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun danışmanı Erdem Sürmen Bey’e durumu anlattım o da ilgilenmedi” dedi.

SÖZLEŞMELER DOSYADA

Soruşturma dosyalarına göre, Duman ile bazı şikâyetçiler, imar sorununun çözümü veya Milli Emlak’a ait arazilerin tahsisis için ayrı ayrı sözleşme yaptı. 14 Nisan 2017 tarihli bir sözleşmede, Duman’a, Kastamonu’da Milli Emlak’a ait 8 bin 600 metrekareden oluşan üç ayrı parsel için 500 bin liranın nakit olarak ödendiği bilgisi yer aldı. Sözleşmede, Duman ile birlikte, parayı veren kişiler olarak müteahhit Yaşar Tulum ve Rafet Ayaz’ın imzası bulunuyor. Yine 6 Mart 2017 tarihli başka bir sözleşmeye göre de Tulum ve Ayvaz, Üsküdar Kısıklı’daki bir arsa için Duman’a 350 bin lira verdi. Duman’ın avukat kızı F. I. Duman da Arnavutköy’de bulunan Milli Emlak’a ait arazi için, annesine teslim edilmek üzere Selami Gül’den 70 bin TL aldığına dair tutanak imzaladı.

TARLAYA HACİZ

Müteaahitlere aylar süren görüşmelere rağmen, paralar iade edilmedi. Duman ve Şahin, aldıkları paraların iadesi için bu kez müteahhitlere çeşitli miktarlarda senet verdi. Soruşturma dosyaların giren senet örneklerinden bazılarına göre Fatma Duman, Selami Gül’e 30 Eylül 2018 ödeme tarihli 325 bin liralık bir senet verdi. Yine Duman, alacaklı olduğunu iddia eden Tulum’a da 20 bin TL ile 300 bin TL arasında değişen tutarlarda birçok senet verdi. Şahin ise aldığı 70 bin dolara karşılık 35 biner dolarlık iki ayrı senet verdi. Alınan senetler icraya konulsa da tahsilat yapılamadı. Duman’ın hissedarı olduğu Trabzon Of’taki bir tarlaya 40’a aşkın kişi ve şirketin haciz işlemi uyguladığı görüldü.