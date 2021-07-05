Salgın nedeniyle izole tatil arayanlar arttı, online dolandırıcılar işbaşında

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Küresel Covid-19 salgını nedeniyle başlayan “izole tatil” arayışı, bu yaz da devam ediyor. Kiralık evlere, özellikle villalara talep çok. Özellikle uzun Kurban Bayramı tatili nedeniyle turistik bölgelere gitmek isteyen yurttaşların talebi ise online dolandırıcıların iştahını bu yıl daha da kabarttı.

Haftalık ücretleri 10 bin TL’yi bulan villarda ucuza kalmak isteyenler bu tür dolandırıcılık yapanların tuzağına düşüyor. Bundan hem tatilciler hem siteleri kopyalanan şirketler mağdur oluyor.

Kaş ve Kalkan’da, kiralık emlak portföyünde 800 villa bulunan Villacım Kurucusu Ömer Bacak, dolandırıcıların bayramlarda 3-5 milyon liraya kadar vurgun yaptığını söyledi. Buna örnekler de veren ve Instagram hesabının geçen hafta kopyalandığını aktaran Bacak, şunları anlattı:

RAKAMLAR BÜYÜK

“1 haftada 150 bin TL değerinde satış yapmışlar. Olaydan müşteriler bana ulaşınca haberdar oldum. Dolandırılanların ortak noktası ucuza villa kiralamak istemeleri. Yarı fiyatına kiralama yaptığını düşünerek EFT ile ödeme yapmışlar. Dava açtım. Ancak mahkemeler erişim engeli kararı hemen vermiyor. Mardin’den, Almanya’dan bu tuzağa düşüp gelenler oldu. Yapabileceğimiz bir şey olmadığından savcılığa yönlendirdik. Rezervasyonu yapanın ailenin diğer üyeleri tarafından tartaklandığına da tanık olduk.” 20 yıldır Bodrum’da emlakçılık yapan Mikail Yaşa da ucuz olan fiyatlardan şüphelenmek gerektiğini söyledi. Yaşa, “Piyasayı bilmeyenler hedef alınıyor. Mağdur olmamak için evi gördükten sonra ödemenin yapılmasını öneririm” dedi.

Siber güvenlik uzmanlarından Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu ise hem ödeme şekli hem sahte site ve sayfaları anlamanın yolları konusunda uyarılarda bulundu:

SÖZLEŞME ÖNEMLİ

“Banka havalesi ile ödeme yapmaktan kaçının. Kredi veya banka kartınızı kullanın. Her zaman sanal kart ile işlem yapın. Her zaman bilinen web sitelerini ve uygulamaları kullanın. Villa için rezervasyon yaptığınızda imzalamanız için size bir rezervasyon sözleşmesi gönderilmelidir. Siz kiraladıktan sonra mülkün müsaitlik takviminin güncellenmesi gerekir. Eğer güncellenmiyorsa büyük bir ihtimalle aynı tarihlerde defalarca kez farklı kişilere kiralanacaktır. Mülkün fotoğrafları için tersine görsel arama yapın. Görsele sağ tıklayın ve ‘arama motoru içinde resim ara’ seçeneğini seçin. Aynı fotoğrafın birkaç farklı mülk için kullanıldığını görürseniz, muhtemelen bir dolandırıcılıktır.”

‘CAZİP FİYATLAR’ İYİ İNCELENMELİ



Firmalar, dolandırıcılara karşı internet sitelerinin ana sayfaları üzerinden de uyarıda bulunuyor. Bu kapsamda yapılan uyarılarda, villa ve apart kiralamadan önce kiralanmak istenilen yerin TÜRSAB üyesi olduğundan emin olunması gerektiğini belirtiyor. Yurttaşın TÜRSAB yetki belgelerini, vergi dairesi ve vergi numaraları ile adreslerine ilişkin ruhsat kontrolünü yapmaları öneriliyor. Dolandırıcıların Kalkan’da bulunan villayı Bodrum’daymış gibi göstererek ya da acentelere ait ilanları kopyalayıp ücretsiz sitelere ilan vererek kişileri mağdur ettiklerinin de altı çiziliyor.

