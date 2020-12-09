AKP’nin gözde elçisi Washington’a atandı

09 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Dışişleri Bakanlığı’nın kritik önemdeki temsilcilikleri arasında yer alan Washington Büyükelçiliği’ne ilk defa siyasi bir atama yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daha önce “En başarılı büyükelçiler dışarıdan atadıklarımız” diyerek örnek gösterdiği ve halihazırda Tokyo Büyükelçisi olan eski AKP milletvekili Murat Mercan, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’ne atandı. Sabah gazetesi yazarı ekonomist Kerem Alkin OECD Daimi Temsilciliği’ne, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Tanzanya’daki Darüsselam Büyükelçiliği’ne atandı.

Dışişleri Bakanlığı’nda uzun süredir beklenen yeni büyükelçi atamaları netleşti. Son dönemin en kapsamlı büyükelçi atamaları yapıldı ve Türkiye’nin 54 büyükelçilik ve daimi temsilciliğine yeni atama yapıldı. Buna göre Murat Mercan, Washington Büyükelçiliği’ne atandı. Böylece Dışişleri Bakanlığı’nın en kritik görev yerlerinden biri olan Washington Büyükelçiliği’ne ilk kez bakanlık dışından bir isim atanmış oldu. AKP kurucularından olan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı da yapmış olan eski milletvekili Murat Mercan, 2017’de Tokyo Büyükelçiliği’ne atanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ocak 2019’da TBMM Dışişleri Komisyonu’nda muhalefet milletvekillerinin büyükelçiliklere siyasi atamaları eleştirmesi üzerine “Kimse kusura bakmasın en iyi, en başarılı büyükelçilerimiz dışarıdan atadıklarımız. İlk sıraya Tokyo Büyükelçimiz Murat Mercan’ı, 2. sıraya da Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’i koyarım” demiş, bu açıklamaları tepki çekmişti. Atama listesinde Mercan’ın dışında da bakanlık dışından isimler yer aldı. Sabah gazetesi yazarı ve Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye’nin OECD Daimi Temsilciliği’ne, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu Darüsselam Büyükelçiliği’ne, AKP kontenjanından seçilen eski RTÜK üyesi Prof. Dr. Hamit Ersoy Brunei Büyükelçiliği’ne getirildi.

AVRUPA’DA DA DEĞİŞİKLİK

Büyükelçi ataması yapılan yerler arasında önemli Avrupa başkentleri de yer aldı ve bu görevlere Dışişleri Bakanlığı içinden atamalar yapıldı. Buna göre Halen Tunus Büyükelçisi olan Ali Onaner, Paris Büyükelçiliği’ne atandı. Onaner, daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamalarıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı “Okul arkadaşım Emmanuel Macron’a dostça bir tavsiye: İlerle, bekleme yapma, devam et” açıklamasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca Berlin Büyükelçiliği’ne Ahmet Başar Şen, Roma Büyükelçiliği’ne Ömer Gücük, Madrid Büyükelçiliği’ne Burak Akçapar atandı.

BAE’YE YENİ ATAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Diplomatik ilişkileri askıya alabiliriz” dediği Birleşik Arap Emirlikleri’ne de yeni büyükelçi ataması yapıldı ve Tugay Tuncer Abu Dabi Büyükelçiliği’ne atandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belgrad Büyükelçiliği’ne, bakanlığın eski sözcülerinden Hüseyin Müftüoğlu da Uruguay’daki Montevideo Büyükelçiliği’ne atandı.