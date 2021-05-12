AKP'nin kadroları uçuk maaş alırken açlık sınırındaki binlerce hane yaşam mücadelesi veriyor

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Devletin üst kademesindeki bazı bürokratlar birden fazla yerdeler ve birden fazla ücret alıyorlar. Çok rollü bürokratlara bakıldığında bakan yardımcılığından devletin şirketlerinde yönetim kurulu üyeliğine kadar pek çok görevde bulunuyorlar. İsimler ve gelirler yan yana getirildiğinde ortaya çıkan tablo tartışma yaratıyor.

TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın paylaştığı bilgilere göre o tanıdık bürokratların bazılarının görevleri ve aylık gelirleri şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir kısım hissesinin bulunduğu Türk Telekom şirketinin eski yönetim kurulu üyeleri arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve AKP Milletvekili Mehmet Habip Soluk var.

Türk Telekom şirketinin şu anki yönetim kurulu da geçmişten farklı değil. Şu anda Türk Telekom’un yönetim kurulunda bulunan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ömer Fatih Sayan, hem Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini hem de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Genel Müdürlüğünü bir arada yürütüyor. Sayan yakın zamanda PTT Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştı. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yiğit Bulut da hem Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi hem de Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi. Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeleri arasında Enver İskurt da aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı yardımcısı. İskurt PTT Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmıştı. Şirketin Yönetim Kurulu’nda yer alan Selim Dursun da aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcısı. Aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Nureddin Nebati de Yönetim Kurulu’nda yer alan isimlerden. Yavuzyılmaz’ın paylaştığı bilgilere göre Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeleri ikramiyeler de dahil edildiğinde 2019, 2020 ve 2021 için aylık 33 bin 849 lira ücret alıyorlar.

TURKCELL’DEN 56 BİNTL

Hisselerini Türkiye Varlık Fonu’nun aldığı Turkcell’in eski yönetim kurulu üyeleri arasında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli var. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, geçen aylara kadar aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve devletin bankası Exim Bank’ın genel müdürüydü. Yönetim kurulunda yer alan üyelerden biri Hüseyin Aydın. Bir dönem Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu başkanlığını yapan Aydın, Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra eşzamanlı olarak Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğini yürütüyor. Yine Yavuzyılmaz’ın verdiği bilgilere göre Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğinin 2021 yılı aylık net ücreti 56 bin lira.

176 BİN TL ALIYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bir kısım hissesinin bulunduğu Kuveyt Türk katılım bankası yönetim kurulu üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı’na atanan Nadir Alpaslan. Alpaslan şu an aynı zamanda bankanın yönetim kurulu başkan yardımcılığını yapıyor. Söz konusu bilgilere göre Alpaslan’ın aylık toplam 176 bin 727 lira geliri var. Bankanın yönetim kurulu üyeleri arasında Vakıflar Genel Müdürü ve Vakıflar Meclisi Başkanı Burhan Ersoy da var. Ersoy’un da toplam geliri 163 bin 923 lirayı buluyor.

BOŞ KALMADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinden alınan Zehra Zümrüt Selçuk, Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) Yönetim Kurulu’na atandı. Selçuk aylık 39 bin 423 lira huzur hakkı alacak. KARDEMİR’in Yönetim Kurulu Başkanı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yardımcısı Alpaslan Bayraktar. Aynı zamanda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Bayraktar Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan vekili ve KARDÖKMAK Yönetim Kurulu Başkanı. Ayrıca KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan vekili Erdal Erdem de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve KARÇEL’in de Yönetim Kurulu Başkanı.

‘KURUMLAR İŞGAL ALTINDA’

Gazetemize durumu değerlendiren Yavuzyılmaz ‘’Ekonomik krizin altında ezilen vatandaş, açım, işsizim notu bırakarak intihar ederken, esnaf kepenk kapatırken, milyonlarca genç iş bulamazken, AK Partili bürokratlar 19 yıldır çok yerden devasa maaşlar almaya devam ediyor. Bir yanda lüks ve zenginlik içinde yaşayan yandaşlar, diğer yanda yoksulluk sınırının altında nefes almaya çalışanlar. Birçok görevi aynı anda alıp, liyakatsiz bir şekilde bu görevlerin gereğini yapamayanlar, devletin işleyiş mekanizmasını da tahrip edip çalışamaz duruma getiriyorlar. Devlet kurumları ve özel sektör, AK Partili dar bir zümrenin adeta işgali altında’’ diye konuştu.