AKP'nin kurucu isimlerinden! Partiyi topa tuttu
AKP'nin kurucu milletvekillerinden olan Kemal Albayrak, partisini sert sözlerle eleştirdi.
Albayrak, “Tartışamıyorlar çünkü korku var. Korku düşünce yaratmaz, düşüncenin olmadığı bir yerde kölelik vardır. AK Parti kölelik ve itaat kültürüne dayalı bir sistemle yönetiliyor” dedi.
Albayrak, Sözcü’ye yaptığı açıklamada bazı siyasilerin ‘tövbe-i nasuh' (Günahların bağışlanması için Allah'a yapılan af dileme talebi) önerdiğini belirtip, “Siyasette tövbe-i nasuh olmaz. Tövbe, yaratıcıya yapılır. Her türlü gayri meşru işleri yap, sessiz kal, zulümler, yanlış güce uygun kararlar ver, bunun çözümü adalettir” diye konuştu.
Albayrak, Metraj Prodüksiyon isimli firmanın sorularına ise şu yanıtları verdi:
Soru: AKP'de kurulduğu gün ile bugün arasında nasıl fark var?
“Çok şey söylenebilir. ‘Akıl, bilim, hukuk, demokrasi' dediler, oligarşiye yöneldiler. ‘Kaynaştıracağız' dediler ayrıştırma yarattılar. Yargıyı ve devleti intikam aracı olarak kullandılar. Ekonomide çöküşe gittiler.”
Soru: Herkes parti içinde özgürce tartışıyor mu?
“Tartışamıyorlar çünkü korku var. Korku düşünce yaratmaz, düşüncenin olmadığı bir yerde kölelik vardır. AK Parti kölelik ve itaat kültürüne dayalı bir sistemle yönetiliyor.”
En Çok Okunan Haberler
- Area Araştırma son seçim anketini açıkladı
- CHP'li Başarır'dan Nedim Şener'e çok sert sözler!
- Son 10 yılda Katar'a neler satıldı?
- Başarır'dan kendisini hedef alan AKP'li Ünal'a yanıt
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Böyle olur 'Şahsım devleti'nin kaymakamı!
- Altaylı sordu: Niye hep Katar?
- Mansur Yavaş'tan köy öğretmeninin talebine jet yanıt
- Depremde oğlunu ve annesini kaybeden kadın isyan etti
- 'İyi para kazanılır' bu işten. İnanın, zihniyet bu
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Area Araştırma son seçim anketini açıkladı
- CHP'li Başarır'dan Nedim Şener'e çok sert sözler!
- Son 10 yılda Katar'a neler satıldı?
- Başarır'dan kendisini hedef alan AKP'li Ünal'a yanıt
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Böyle olur 'Şahsım devleti'nin kaymakamı!
- Altaylı sordu: Niye hep Katar?
- Mansur Yavaş'tan köy öğretmeninin talebine jet yanıt
- Depremde oğlunu ve annesini kaybeden kadın isyan etti
- 'İyi para kazanılır' bu işten. İnanın, zihniyet bu