AKP’nin seçim barajı önerisine MHP'den yeşil ışık

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 2 yıl kala siyasi partilerde “seçim barajı” konusundaki tartışmalar devam ediyor. MHP ile AKP daha önce, “MHP’nin isteği üzerine”, seçim barajının “yüzde 7 olması” noktasında uzlaşıya varmıştı. Ancak AKP, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında hazırladığı ve önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sonra da MHP’nin bilgisine sunulan Siyasi Partiler ile seçim yasaları üzerindeki çalışmasında, ikinci bir seçenek olarak “yüzde 5 seçim barajı” koşuluna da yer vermişti. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre “her ne kadar başlangıçta MHP yüzde 7 seçim barajında ısrar etse de yüzde 5’lik barajın da parti içinde tartışılmaya başlandığı” vurgulanıyor. Üstelik MHP’nin, “bu kez ‘Seçim barajı yüzde 7 olsun” önerisinde ısrar etmeyeceğine, AKP ile uzlaşı yoluna gideceğine” işaret ediliyor.

HEDEF MİLLET İTTİFAKI

AKP, “seçim barajının yüzde 5’e düşürülmesiyle küçük partilerin parlamentoda temsil oranının artacağı, böylece ittifaklara dahil olmak istemeyip, kendi aday listeleriyle seçimlere katılabileceği” tezini ortaya koymuştu. Bu önerinin “MHP kanadında da kabul gördüğü” ileri sürülüyor. Cumhur İttifakı’nın böylece seçimlere gitmeden önce “hem muhalefet kanadından gelen ‘Seçim barajı yüzde 5 olsun’ önerisinin karşılanacağını hem de Saadet Partisi, Gelecek ve DEVA partileri ile DP’nin, Millet İttifakı’nda yer almayabileceği” hesaplanıyor. Cumhur İttifakı kanadında, “Millet İttifakı bileşenlerinin yol ayrımına gitmesi ve ittifakı yalnızca CHP ve İYİ Parti bileşenlerinin oluşturması” bekleniyor. Ancak burada da Cumhur İttifakı kanadı, “HDP’nin de Millet İttifakı’nda, seçimlere dek belirleyici rol oynayacağını” düşünüyor. “CHP’nin, aynı yerel seçimlerde olduğu gibi HDP’yle resmi değil ancak sandıkta ittifak kurabileceği, ancak bu duruma bu kez İYİ Parti cephesinin karşı çıkacağına” da işaret ediliyor. Akşener’in, “HDP, seçimlerde kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmalı” sözleriyle şimdilik CHP kanadına “üstü kapalı itiraz ettiği” dillendiriliyor.

‘HDP’NİN OYU DÜŞER’ TEZİ

Cumhur İttifakı ayrıca “yüzde 5 seçim barajının” kabul görmesi halinde “HDP’nin oy oranının düşeceğini” de hesaplıyor. Yüzde 10 seçim barajı nedeniyle “HDP’nin Kürt kökenli seçmenlerden özellikle “Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde blok oy aldığına” dikkat çekilirken, büyükşehirlerde ise yurttaşların HDP’ye yönelik oy tercihini “Baraj altında kalmasının” oluşturduğu ifade ediliyor. AKP ve MHP, “barajın yüzde 5 inmesi durumunda özellikle büyükşehirlerdeki seçmenin “tavır değiştirebileceği”, TİP, EMEP gibi parti seçmenlerinin de “HDP’ye oy vermek yerine barajı geçebilmek için tercihlerini kendi partilerinden yana kullanabileceğine” dikkat çekiliyor.

HAZİNE YARDIMINA DA BARAJ KOŞULU

AKP’nin hazırladığı yasa taslağında MHP’nin istediği partilerin hazineden yardım alabilme şartının yüzde 3’ten 5’e çıkarılması da yer alıyor. Yüzde 3 bandındaki partilerin “yüzde 5 barajını aşabilmek için daha çok çaba sarf edeceği ve bu nedenle de ittifak blokunun içinde yer almak istemeyeceğine” dikkat çekiliyor.