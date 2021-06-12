AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, işlerin yüzde 96,5’ini ihalesiz yaptı

12 Haziran 2021 Cumartesi, 11:34

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılındaki toplam 2 bin 867 satın alma işleminin yüzde 96,5’inde doğrudan temin yöntemine başvuruldu. Kamu alımlarında rekabeti ve karlılığı azalttığı, suiistimale zemin hazırladığı gerekçesiyle eleştirilen doğrudan temin yöntemi, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin vazgeçilmez alım yöntemi oldu.

Birgün'den Mustafa Bildircin imzalı habere göre, idarenin faaliyetleri ile mali hesaplarını içeren raporu, 2020 yılındaki satın almaların büyük bölümünün doğrudan temin ile gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi.

İHALELER NASIL YAPILDI?

Konya Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, 2020 yılında toplam 2 bin 867 satın alma yapıldı. Satın alma işlemlerinin 2 bin 769’u doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilirken yalnızca 98 satın alma işi için ihale açıldı. Doğrudan temin yoluna başvurulan satın alma işlemlerinin toplam bedelinin 116 milyon 195 bin TL olduğu öğrenildi. İhalesi yapılan satın alma işlemlerinin bedeli ise 179 milyon TL oldu.

Doğrudan temin ile tamamlanan 2 bin 867 satın alma işinin bin 614’ü, “Mal alımını” kapsadı. Doğrudan temin yoluna gidilen ve “Hizmet” ile “Mal/Hizmet” başlığı altında sınıflandırılan satın almaların sayısı ise sırasıyla bin 20 ve 135 oldu.

AKP’li belediyede en fazla doğrudan temin yolunu 537 işlem ile Ulaşım birimi kullandı. Ulaşım’ın ardından Gençlik ve Spor 342 satın alma ile ikinci, Basın Yayın birimi ise 270 satın alma ile üçüncü sırada geldi.